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Kağıthane'de 3 arkadaş ofiste ölü bulundu

Kağıthane'de 3 arkadaş ofiste ölü bulundu

Evlerinden ayrıldıktan sonra bir daha kendilerinden haber alınamayan 3 arkadaş, bir ofiste cansız bulundu.