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- Kağıthane'de 3 arkadaş ofiste ölü bulundu
Kağıthane'de 3 arkadaş ofiste ölü bulundu
Evlerinden ayrıldıktan sonra bir daha kendilerinden haber alınamayan 3 arkadaş, bir ofiste cansız bulundu.
- DHA
- 12.02.2022 - 10:01
Kağıthane'de 2 gün önce evlerinden ayrlan 3 arkadaştan haber alınamadı.
Yakınları, 3 erkeği aramaya başladı. Kayıp kişilerden birinin dayısı, yeğeni ve 2 arkadaşının Kağıthane'de bir işyerinde olduğuna dair bilgi aldı.
Sabah saatlerinde 5 katlı işyerinin birinci katındaki ofise gelen kişi içeriye girince, 3 kişinin hareketsiz yattığını gördü.
3 ARKADAŞ OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, 3 arkadaşın öldüğünü belirledi. Olay Yeri İnceleme ekipleri ofiste çalışma başlattı. Ekiplerin ofiste ve çevrede incelemeleri devam ediyor.