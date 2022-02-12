Euro
15.33
-0.84%
Dolar
13.50
-0.09%
Altın
808.16
1.80%
Borsa
2051
0.61%
Bitcoin
573.102
-3.27%
BTXN Coin
37.68
0.91%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Güneşli 9 C

    Kağıthane'de 3 arkadaş ofiste ölü bulundu

    Evlerinden ayrıldıktan sonra bir daha kendilerinden haber alınamayan 3 arkadaş, bir ofiste cansız bulundu.
    • DHA
    • 12.02.2022 - 10:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kağıthane'de 3 arkadaş ofiste ölü bulundu

    Kağıthane'de 2 gün önce evlerinden ayrlan 3 arkadaştan haber alınamadı.

    Yakınları, 3 erkeği aramaya başladı. Kayıp kişilerden birinin dayısı, yeğeni ve 2 arkadaşının Kağıthane'de bir işyerinde olduğuna dair bilgi aldı.

    Sabah saatlerinde 5 katlı işyerinin birinci katındaki ofise gelen kişi içeriye girince, 3 kişinin hareketsiz yattığını gördü.

    3 ARKADAŞ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

    Durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, 3 arkadaşın öldüğünü belirledi. Olay Yeri İnceleme ekipleri ofiste çalışma başlattı. Ekiplerin ofiste ve çevrede incelemeleri devam ediyor.

    Kağıthane de 3 arkadaş ofiste ölü bulundu #1

    Kağıthane de 3 arkadaş ofiste ölü bulundu #2

    Kağıthane de 3 arkadaş ofiste ölü bulundu #3


    Görüş Bildir