Kağıthane'de 5 yaşındaki çocuk balkondan düştü

Annesinin evden çıkmasının ardından balkona çıkarak aşağıya bakma isteyen çocuk dengesini kaybetti. Balkondan düşen çocuk, hastaneye kaldırıldı.

İstanbul’un Kağıthane ilçesi Seyrantepe Mahallesi’nde 5 yaşındaki Berat Bakış’ı evde yalnız bırakan anne, hayatını kaybeden amcasının cenazesine gitti.

Bakış, balkona çıkarak aşağıya bakmak istedi.

Dengesini kaybeden çocuk önce demirliklere ardında plastik sandalyeye çarptı.

Çocuğun seslerini duyan vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

“BURNU VE BACAĞI KIRILMIŞ”

Olayla ilgili konuşan bir çocuk, “Evde tekmiş, annesi de amcasının cenazesine gitmiş. Evde balkondan aşağıya bakarken üzerine bir ağırlık çökmüş ve oradan aşağıya düşmüş. Durumu iyiydi, biz dün konuşmuştuk ölmedi yani. Burnu ve bacağı kırılmış.” ifadelerini kullandı.

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.