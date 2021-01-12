Euro
9.0665
-0.36%
Dolar
7.452
-0.43%
Altın
445.61
0.37%
Borsa
1.536
0%
Bitcoin
272.300
7.33%
EXEN Coin
11.41
0.88%
13ºC
İstanbul
Yağmur 13 C

    Kağıthane'de Afrikalı kadına kapkaç anı

    Kağıthane’de alışveriş yaptıktan sonra elindeki poşetlerle yaşadığı binanın kapısına gelen Afrikalı kadın, kendisini takip eden bir şahıs tarafından kapkaça uğradı.
    • İHA
    • 12.01.2021 - 09:56
    • Güncelleme : 12.01.2021 - 09:59
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Kağıthane'de Afrikalı kadına kapkaç anı

    İstanbul'un Kağıthane ilçesi Gürsel Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Afrika uyruklu olduğu ve tercümanlık yaptığı öğrenilen genç bir kadın, işten çıktıktan sonra evinin yakınlarındaki bir markete gitti.

    Burada alışveriş yapan kadın, satın aldıklarını poşetlere koyduktan sonra evine gitmek üzere yola koyuldu.

    Genç kadın evine giden merdivenlerden inerek binaya giriş yapacağı esnada kendisini takip eden bir şahıs tarafından kapkaça uğradı.

    CEP TELEFONU ÇALINDI

    Cep telefonu çalınan ve neye uğradığını şaşıran kadın çığlık attıktan sonra poşetleri bırakıp kapkaççının peşinden koştu. Kadının bir süre kovaladığı şahıs ardından kaçarak izini kaybettirdi.

    Olayın ardından dehşeti yaşayan kadının diğer cep telefonundan yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

    Kısa sürede olay yerine gelen polis, kadının yaşadığı binadaki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.Kağıthane de Afrikalı kadına kapkaç anı #1

    DÜŞÜRDÜĞÜ TORNAVİDANIN ÜZERİNDEN PARMAK İZİ ALINDI

    Polis, görüntülerden eşkalini tespit ettiği şahsı yakalamak için çalışma başlatırken, olay yeri inceleme ekipleri ise üstünden üzerinden düştüğü düşünülen tornavidanın üzerinde parmak izi incelemesi yaptı.Kağıthane de Afrikalı kadına kapkaç anı #2

    Kağıthane de Afrikalı kadına kapkaç anı #3

    Kağıthane de Afrikalı kadına kapkaç anı #4

    Kağıthane de Afrikalı kadına kapkaç anı #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir