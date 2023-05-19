Kağıthane’de alev alan araca İBB itfaiyesi müdahale edemedi Kargo taşıyan hafif ticari araçta balatalardan kaynaklı yangın çıktı. Alev alev yanan araca İBB itfaiyesi, arıza nedeniyle müdahale edemedi. Tepkili araç sürücüsü çaresizce aracının yanışını izlerken, bir itfaiye erinin yangın tüpüyle müdahale edebildiği araç, alev harlanınca küle döndü.

İHA

İstanbulluların, yine İBB’den çekeceği var…

Sorun metrobüs ya da İETT’den değil, itfaiye ekipmanlarından çıktı…

Sürücü Ahmet Doğru, dün tamire verdiği 34 BJ 9160 plakalı hafif ticari aracını aldı, kargoları dağıtmak için yola koyuldu.

İtfaiye gelse de müdahale edemedi

Sürücü teslimat yapacağı Kağıthane Merkez Mahallesi’ndeki binanın önüne geldiği esnada, aracın motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.

Bunu gören sürücü hemen çıktı…

Alevleri fark eden çevredekiler de itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kağıthane İtfaiye İstasyonu’ndan bir ekip, kısa sürede olay yerine geldi ancak arıza nedeniyle yangına müdahale edemedi.

Alevler daha da harlandı

Uzun süre elinde hortumla bekleyen itfaiye eri, umduğunu bulamadı.

Sonrasında başka bir itfaiye eri, çevreden bulduğu yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti.

Ancak yangın sönmedi, daha da harlandı.

Tüm bunları izleyen sürücü, el ve kol hareketleriyle itfaiye erlerine tepki gösterirken; aracı da gözlerinin önünde küle döndü.

Hortum da patladı

Çok geçemeden itfaiye hortumuna su geldi. Hemen soğutma işlemine başlamak isteyen itfaiye erlerinden biri, hortumu eline aldı.

Bu kez de hortum patladı.

Araç yangınında sürücünün tek tesellisi müşterilerine teslim etmek için kurtardığı kargolar oldu.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.