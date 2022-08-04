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    Kağıthane'de apartmanın tabelası çalındı

    Bir apartmanın isminin yazılı olduğu metal tabelanın çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Apartman sakini Ahmet Talha Yiğit, "Bu sıralar hırsızlık olayları çok oluyor" dedi.
    • 04.08.2022 - 17:29
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 17:41
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    Kağıthane'de apartmanın tabelası çalındı

    İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Gürsel Mahallesi'nde hırsızlık olayı meydana geldi.

    Aytaç Sokak'taki Güngör Apartmanı'nın girişinde, apartmanın isminin yazılı olduğu metal tabela çalındı.

    Tabela hırsızını bulmak için kameralar izlendi

    Olayın ardından Ahmet Talha Yiğit, apartmanın üstündeki metal tabelanın olmadığını fark edince güvenlik kamerası görüntülerini izledi.

    Ahmet Talha Yiğit, metal tabelanın apartmanın önüne gelen bir kişi tarafından çalındığını gördü.

    Kağıthane'de apartmanın tabelası çalındı VİDEO

    Şüpheli gözaltına alındı

    Bunun üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.

    DHA'nın haberine göre; şüpheli kısa sürede gözaltına alındı.

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    "Bu sıralar hırsızlık olayları çok oluyor"

    Apartman sakinleri metal tabelanın çalınmasına anlam veremezken, Ahmet Talha Yiğit mahallede sık sık hırsızlık yaşandığını belirtti.

    Ahmet Talha Yiğit, "Akşam saatlerinde apartmana girerken tabelanın olmadığını fark ettim. Kamera kayıtlarına baktık. Adamın birisi geliyor, çalıp gidiyor. Mahallede onca hırsızlık oldu.

    Ayakkabı çalıyorlar, okuldan bilgisayar çalmışlar, zil çalmışlar. Bu sıralar hırsızlık olayları çok oluyor. Altın değil, maden değil metal bir şeydi. Satacaktı herhalde." dedi.

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