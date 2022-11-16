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    Kağıthane'de araç 25 metreden aşağıya uçtu

    Kağıthane’de yokuş aşağıya seyreden hafif ticari aracın sürücüsü, frenlerin tutmaması sonucu 25 metre yükseklikten apartman boşluğuna düştü.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2022 - 10:42
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 11:13
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    Kağıthane'de araç 25 metreden aşağıya uçtu

    İstanbul'un Kağıthane ilçesi Hamidiye Mahallesi’nde meydana gelen olayda, sipariş yetiştirmek için hafif ticari araçla seyreden 25 yaşındaki Furkan Erdinç, dik bir yokuştan aşağıya inmeye başladı.

    Sürücü yokuşta frene bastı ancak iddiaya göre tutmaması sonucu araç kontrolden çıktı.

    Yokuş aşağıya hızlanan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir korkulukları kırarak yaklaşık 25 metreden aşağıya düştü.

    Sürücü hafif yaralandı

    Feci kaza kameralara saniye saniye yansırken, araç içerisindeki Furkan Erdinç, hafif şekilde yaralandı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

    Kağıthane de araç 25 metreden aşağıya uçtu #1

    İlk müdahalesinin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün, hafif şekilde yaralandığı ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

    Kağıthane'de araç 25 metreden aşağıya uçtu VİDEO

    Aynı yerde ikinci kaza

    İHA'nın haberine göre; muhtemel bir facianın ucuz atlatıldığı kazayla ilgili vatandaşlar, aynı yerde ikinci kez bir aracın apartman boşluğuna uçtuğunu belirterek bir an önce önlem alınmasını istedi.

    Öte yandan apartman boşluğuna uçan araç, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldıktan sonra çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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