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Kağıthane'deki asker eğlencesinde meşaleli danstan korkutan anlar

Kağıthane'deki asker eğlencesinde meşaleli danstan korkutan anlar

Asker eğlencesinde etrafını tehlikeye sokan bir şahıs, ağzında meşaleyle dakikalarca dans etti. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.