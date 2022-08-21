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    Kağıthane'deki asker eğlencesinde meşaleli danstan korkutan anlar

    Asker eğlencesinde etrafını tehlikeye sokan bir şahıs, ağzında meşaleyle dakikalarca dans etti. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
    • 21.08.2022 - 11:25
    • Güncelleme : 21.08.2022 - 18:00
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    Kağıthane'deki asker eğlencesinde meşaleli danstan korkutan anlar

    Asker eğlencelerinde yaşanan taşkınlıklara bir yenisi daha eklendi.

    İstanbul'un Kağıthane ilçesinde asker eğlencesine katılan bir şahıs, yanan meşaleyi ağzına alarak oynamaya başladı.

    Oluşabilecek riskleri aldırış etmeden devam eden şahıs, uzun süre bu şekilde dans etti.

    Birken iki oldular

    DHA'nın haberine göre; olay Nurtepe Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde yaşandı. Sokakta yapılan asker eğlencesinde dans eden şahsın yanına ikinci kişinin gelmesine çevreden bir müdahale olmadı.

    Bu anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

    İŞTE O  ANLAR...

    Kağıthane'deki asker eğlencesinde meşaleli danstan korkutan anlar ViDEO


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