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    Kağıthane'de asker konvoyu tüneli kapadı

    Bir grup tarafından düzenlenen asker eğlencesi, sürücülerin adeta çilesi oldu. Kağıthane Taksim Tüneli'ni kapatan gençler, burada uzun süre meşalelerle eğlendi. O anlar kamerada.
    • 14.10.2022 - 09:13
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    Kağıthane'de asker konvoyu tüneli kapadı

    Düğün konvoyları ve asker eğlencelerinden tehlikeli görüntüler gelmeye devam ediyor.

    Bu kez görüntülerin adresi İstanbul.

    Bir grup arkadaş, asker eğlencesi için konvoy düzenledi.

    Yolu kapattılar

    Kağıthane Taksim Tüneli'ne geldikleri sırada araçlarından inen şahıslar, yolu trafiğe kapattı.

    Tünelin içinde meşale yakan şahıslar hem kendi hem de çevredekilerin canını adeta hiçe saydı.

    Kağıthane'de asker konvoyu tüneli kapadı VİDEO

    Polisi görünce kaçtılar

    Askere gidecek olan arkadaşlarını havaya fırlattıkları sırada polis ekiplerinin geldiğini gören grup, hızlıca araçlara binerek uzaklaştı.

    O anlar kamerada

    DHA'nın aktarımına göre; kısa bir süre kapanan tünel trafiği normale dönerken, bu anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

    Kağıthane de asker konvoyu tüneli kapadı #1

    Kağıthane de asker konvoyu tüneli kapadı #2

    Kağıthane de asker konvoyu tüneli kapadı #3


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