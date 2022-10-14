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Kağıthane'de asker konvoyu tüneli kapadı

Kağıthane'de asker konvoyu tüneli kapadı

Bir grup tarafından düzenlenen asker eğlencesi, sürücülerin adeta çilesi oldu. Kağıthane Taksim Tüneli'ni kapatan gençler, burada uzun süre meşalelerle eğlendi. O anlar kamerada.