Kağıthane'de asker uğurlamasında tüneli kapatan gençler meşale yaktı Bir grup genç arkadaşlarının asker uğurlamasında otomobillerle tüneli trafiğe kapatarak meşale yaktığı anları kaydetti.

DHA

Asker eğlencelerinde yaşanan tehlikeli görüntülere her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

Şehir magandaları bu kez İstanbul trafiğinde tehlike saçtı.

Bir grup genç, askere giden arkadaşları için eğlence düzenledi.

Otomobil ve motosikletle yol kapattılar

Kağıthane- Piyalepaşa tünelinde, asker uğurlama eğlencesi düzenleyen grup, otomobil ve motosikletlerle tüneli trafiğe kapattı.

Meşale yakıldı

Tünelin ortasında araçlarından inen grup, meşale yakıp eğlendi.

O anlar kaydedildi

Meşalelerden ve motosikletlerin lastik yakması sonucu çıkan dumanlar tüneli kaplarken, bu sırada bir grubun asker adayını havaya attığı görüldü.

Uzun süre tüneldeki trafiği etkileyen grubun düzenlediği eğlence cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.