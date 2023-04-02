DHA
Asker eğlencelerinde yaşanan tehlikeli görüntülere her geçen gün bir yenisi ekleniyor.
Şehir magandaları bu kez İstanbul trafiğinde tehlike saçtı.
Bir grup genç, askere giden arkadaşları için eğlence düzenledi.
Otomobil ve motosikletle yol kapattılar
Kağıthane- Piyalepaşa tünelinde, asker uğurlama eğlencesi düzenleyen grup, otomobil ve motosikletlerle tüneli trafiğe kapattı.
Meşale yakıldı
Tünelin ortasında araçlarından inen grup, meşale yakıp eğlendi.
O anlar kaydedildi
Meşalelerden ve motosikletlerin lastik yakması sonucu çıkan dumanlar tüneli kaplarken, bu sırada bir grubun asker adayını havaya attığı görüldü.
Uzun süre tüneldeki trafiği etkileyen grubun düzenlediği eğlence cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.