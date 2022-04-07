Kağıthane’de aydınlatma direği çalındı

Bir aracın çarpmasıyla zarar gördüğü için inşaatın içine alınan aydınlatma direği, hurdacılar tarafından çalındı. Hırsızlık anı, kameraya yansıdı.

İstanbul’un Kağıthane ilçesi Talatpaşa Mahallesi'nde bulunan metal aydınlatma direği, bir aracın çarpmasıyla zarar gördü.

Direk eğilirken, lambası da kırıldı.

İşçiler, inşaata çekti

Bir süre sonra eğik duran aydınlatma direği inşaat çalışmasına engel olduğu gerekçesiyle, işçiler tarafından ip bağlanılarak yıkıldı.

Direk işçiler tarafından inşaatın içine taşındı.

Hurdacılar çaldı

25 Mart Cuma günü mahallede dolaşan hurdacılar, inşaat içine girdiklerinde aydınlatma direğini fark etti.

Aydınlatma direğini parçalara ayıran şüpheliler, el arabalarına yükleyerek, bina önünden ayrıldı.

Direğin işçiler tarafından devrildiği ve yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

“Baktım direk yok”

Direğin çalındığını binasında bulunan güvenlik kamera görüntülerini izleyince gören mahalle sakini Hüseyin Aydın, duruma tepki gösterdi.

Defalarca direkle ilgili kurumlara başvuruda bulunduğunu söyleyen Aydın, “Lambası kırılmış ve eğilmişti. Bildirdim 'ertesi gün değiştireceğiz' dediler. Araç çarptı, lamba düştü. Sokak karanlıkta kaldı. Aylar geçti bu direk inşaat iskelesine engel olduğu için aşağı yıktılar. İnşaatı yapanlar yıktı. Kesmek istediler, ben engel oldum. Baktım direk yok. Kameralardan baktım, çalındığını gördüm. Sokak karanlık şimdi.” diye konuştu.

“Senin malını senin yanında götürüyor”

İnşaatı yapan müteahhit Yusuf Karataş, “Biz alıp içeri koyduk, bir şey olmasın diye. Burada işçilerin kap kaşığı bile çalındı. İnsanlar içeride çalışırken bile girip alıp götürüyorlar. Adam yakalansa bile bir sonraki gün dışarıda. Ceza almadıkları için işin profesörü olmuş. Umurunda değil. Senin malını senin yanında götürüyorlar. İçi boş direkti. Etse etse 100 lira eder. 15 kilo falandır.” dedi.