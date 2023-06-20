Kağıthane’de ayrılığı kabullenemedi! Eski sevgilisinin aracını kundakladı Berk K. isimli bir şahıs, sevgilisi tarafından terk edilmeyi kabullenemedi. Genç kızın evinin önüne gelen Berk K., önce lüks otomobilin camını kırdı ardından ise benzin döküp yaktı. Olayın ardından Berk K., geldiği motosikletlinin arkasına binerek uzaklaşırken, otomobil de alev alev yandı.

Ayrılığı kabullenemeyen bazı şahıslar, eskiden birlikte olduğu kişilere ya da eşyalarına zarar verebiliyor.

Bunun bir örneği ise İstanbul Kağıthane'de meydana geldi. Kağıthane Sultanselim Mahallesi’ne gelen Berk K., ayrıldığı eski sevgilisinin lüks aracının önüne yaklaştı.

Motosikletten inen ancak tanınmamak için kaskını çıkarmayan Berk K., eski sevgilisinin lüks aracını kundakladı.

Olayın ardından Berk K., geldiği motosikletlinin arkasına binerek uzaklaşırken, alev alev yanan otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Aracın yandığını gören çevredekiler müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

Bunun üzerine polis ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale edip yangını söndürdü.

Polis ekipleri ise yaptığı kamera çalışmasında aracın kundaklandığını tespit etti. Yaşananlar ise güvenlik ve cep telefonu kameralarına yansıdı.

12 suç kaydı çıktı

Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, güvenlik kameralarına tek tek inceledi.

Yüzlerce saatlik görüntü inceleyen polis, aracı kundaklayan kasklı şahsın emniyette çeşitli suçlardan 12 kaydı bulunan Berk K. olduğunu tespit etti.

Buradan yola çıkan polis, şahsın Sarıyer Ayazağa’da bir evde uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Evde arama yapıldı, uzun namlulu silah bulundu

Bunun üzerine önceki gün adrese baskın düzenleyen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, Berk K.'yi etkisiz hale getirdi. Ayrıca evde çeşitli suçlardan 10 adet kaydı olan Berke K. (24), 5 adet kaydı olan Mehmet Ali S. (21), 8 adet kaydı olan Efe Kaan Y. (21) ve 2 adet suç kaydı olan O.K. (17) de yakalandı.

Evden yapılan aramalarda ise uzun namlulu silah, 3 adet ruhsatsız tabanca, çelik yelek, 2 seyyar dipçik, kundaklama yapan şahsın kullandığı kask, hassas terazi 7 bin 250 Euro ve 29 bin 500 lira ele geçirildi.

Silahla kundakçı çete tutuklandı

Aramaların ardından 5 şahıs, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Burada ifadeleri alınarak adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çeşitli suçlardan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahısların “uyuşturucu madde ticareti yapmak”, “kundaklama”, “silah ticareti”, “silahla yaralama” ve çok sayıda suçtan aranmasının olduğu öğrenildi.