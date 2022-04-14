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Kağıthane'de bacağından bıçaklanan şahıs, kendisini paletle korudu

Kağıthane'de bacağından bıçaklanan şahıs, kendisini paletle korudu

Husumetlisiyle caddede karşılaşan şahıs, yol kenarındaki tahta palet ve dubaları düzeltiyormuş gibi yaparken bacağından bıçaklandı. Eline tahta paleti alan yaralı kendisini korumaya çalıştı.