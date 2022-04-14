- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Kağıthane'de bacağından bıçaklanan şahıs, kendisini paletle korudu
Kağıthane'de bacağından bıçaklanan şahıs, kendisini paletle korudu
- 14.04.2022 - 11:55
- Güncelleme : 14.04.2022 - 12:42
İstanbul Kağıthane'de kameralara korkunç görüntüler yansıdı.
Gürsel Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde saat 08.00 sularında yaşanan olayda, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Hüseyin S. ve İbrahim Ç. cadde üzerinde karşılaştı.
Husumetlisini gören Hüseyin S., yol kenarında bulunan tahta paleti ve dubayı düzeltmeye çalışıyormuş gibi yapmaya başladı.
Bir anda bacağına bıçağı sapladı
İHA'nın haberine göre, bu sırada İbrahim Ç. ise husumetlisine yanaşarak belindeki bıçakla Hüseyin S.’yi bacağından bıçakladı.
Paleti kafasının üstünde taşıdı
Bıçaklanan şahıs eline aldığı paletle kendini korumaya çalışırken, saldırganın peşinde dolanmaya başladı.
O anlar kamerada
İkili o esnada cadde üzerinde duran kamyonetin etrafında turlarken, yaşanan dehşet anlar kameraya yansıdı.
Kağıthane'de bacağından bıçaklanan şahıs, kendisini paletle korudu VİDEO