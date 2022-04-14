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    Kağıthane'de bacağından bıçaklanan şahıs, kendisini paletle korudu

    Husumetlisiyle caddede karşılaşan şahıs, yol kenarındaki tahta palet ve dubaları düzeltiyormuş gibi yaparken bacağından bıçaklandı. Eline tahta paleti alan yaralı kendisini korumaya çalıştı.
    • 14.04.2022 - 11:55
    • Güncelleme : 14.04.2022 - 12:42
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    Kağıthane'de bacağından bıçaklanan şahıs, kendisini paletle korudu

    İstanbul Kağıthane'de kameralara korkunç görüntüler yansıdı.

    Gürsel Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde saat 08.00 sularında yaşanan olayda, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Hüseyin S. ve İbrahim Ç. cadde üzerinde karşılaştı.

    Husumetlisini gören Hüseyin S., yol kenarında bulunan tahta paleti ve dubayı düzeltmeye çalışıyormuş gibi yapmaya başladı.

    Bir anda bacağına bıçağı sapladı

    İHA'nın haberine göre, bu sırada İbrahim Ç. ise husumetlisine yanaşarak belindeki bıçakla Hüseyin S.’yi bacağından bıçakladı.

    Paleti kafasının üstünde taşıdı

    Bıçaklanan şahıs eline aldığı paletle kendini korumaya çalışırken, saldırganın peşinde dolanmaya başladı.

    O anlar kamerada

    İkili o esnada cadde üzerinde duran kamyonetin etrafında turlarken, yaşanan dehşet anlar kameraya yansıdı.

    Kağıthane'de bacağından bıçaklanan şahıs, kendisini paletle korudu VİDEO

    Kağıthane de bacağından bıçaklanan şahıs, kendisini paletle korudu #1


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