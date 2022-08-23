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    Kağıthane'de balkondan düşen oğlunu kucağında taşıdı

    Kardeşleriyle balkonda oynarken dengesini kaybederek aşağı düşen 5 yaşındaki Hasan'ın annesi, kanlar içerisindeki oğlunu kucağına alarak feryat etti.
    • 23.08.2022 - 10:04
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 11:04
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    Kağıthane'de balkondan düşen oğlunu kucağında taşıdı

    İstanbuk Kağıthane'de oturdukları binanın ikinci kat balkonunda kardeşleri ile oynayan 5 yaşındaki Hasan V. aşağıya baktı.

    Bu sırada dengesini kaybeden Hasan, ikinci kattan zemine düştü.

    Korkunç olay sonrası minik çocuk baş bölgesinden yara alırken, çocuğunu gören anne panikle aşağıya indi.

    Annenin acı feryadı mahalleyi inletti

    Kanlar içerisinde kalan çocuğunu kucağına alan anne, çığlık çığlığa çevreden yardım istedi. Bir süre sonra anne çocuğunu yere bırakırken, çığlıkları duyan çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

    Ekipler olay yerine ulaşmaya çalıştığı esnada kardeşleri ve vatandaşlar dakikalarca çocuğun başında bekledi.

    Kağıthane'de balkondan düşen oğlunu kucağında taşıdı ViDEO

    Kardeşi kucağına alıp ambulansa taşıdı

    Kardeşleri çocuğun başında gözyaşı dökerken dakikalar sonra gelen ambulans, yolun bozuk olması sebebiyle olay yerine giremedi. Çocuğu kucağına alan kardeşi ambulansa kadar taşıdıktan sonra ilk müdahalesi yapıldı.

    Hayati riski atlattı

    Bilinci açık şekilde ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Hasan V.’nin durumunun iyi olduğu, hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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