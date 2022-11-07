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    Kağıthane'de balkondan düşen yaşlı kadın can verdi

    Oğlu ve gelini ile kahvaltı yaptıktan sonra balkona çıkarak aşağıya düşen 83 yaşındaki kadın kurtarılamadı. Talihsiz kadının gelini ve oğlunun acı feryadı ise kameraya yansıdı.
    • 07.11.2022 - 10:35
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 11:16
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    Kağıthane'de balkondan düşen yaşlı kadın can verdi

    İstanbul Kağıthane'de akılalmaz bir olay yaşandı.

    Talatpaşa Mahallesi’nde yaşanan olayda, bir süre önce eşini kaybettikten sonra dairesinde tek başına yaşamaya başlayan 83 yaşındaki Maile Potur, sabah saatlerinde oğlu Şenol ve gelini Banu Potur ile kahvaltı yaptı.

    Balkondan aşağıya düştü

    Kahvaltının ardından kadının oğlu ve gelini üst kattaki dairelerine çıktı. Yaklaşık 2 dakika sonra Maile Potur, henüz bilinmeyen bir nedenle 2. kattaki mutfak penceresinden aşağıya düştü.

    Sesleri duyarak pencereden aşağıya bakan oğlu ve gelini, annelerini yerde kanlar içerisinde görünce dehşete kapıldı. Panikle dairelerinden çıkan çift, binanın merdivenlerinden koşarak aşağıya indi.

    Kağıthane de balkondan düşen yaşlı kadın can verdi #1

    Annelerini görünce kendilerinden geçtiler

    Zemin kata ulaşan annelerini hareketsiz şekilde bulan Şenol ve Banu Potur, feryat etti. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    Kağıthane'de balkondan düşen yaşlı kadın can verdi VİDEO

    Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

    Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Maile Potur’u yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Şehir Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

    Hemen ameliyata alınan yaşlı kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Olayın ardından polis ekipleri inceleme başlattı. Çalışmalar çerçevesinde olay yeri inceleme ekipleri ise görüntüleme ve fotoğraflama yaptı.

    Kağıthane de balkondan düşen yaşlı kadın can verdi #2

    Gelinin feryadı kamerada

    Olayın ardından kadının oğlu ve gelininin yaşadığı dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

    Görüntülerde, kadının sert bir şekilde yere düştüğü sesi duyuluyor. Ardından kadının oğlu ve gelini bağırıyor. Gelini, “anne” diye feryat ederek panikle merdivenlerden aşağıya iniyor. Oğlu ise zemin katın kapısına açarak kadının düştüğü yere giriyor.

    Kağıthane de balkondan düşen yaşlı kadın can verdi #3

    Oğlu ve gelininin ifadesi alındı

    Öte yandan olayla ilgili kadının oğlu ve gelininin emniyette ifadesi alındığı öğrenildi.

    Çiftin ifadesinde, alt katta annelerinin evinde kahvaltı yaptıklarını, kahvaltıdan sonra kendi evlerine çıktıklarını, yaklaşık 2 dakika sonra bir ses duyduklarını, camdan kontrol ettiklerinde ise annelerini beton zeminde yerde gördüklerini ve sağlık ekiplerini aradıkları söylediği öğrenildi.

    Kağıthane de balkondan düşen yaşlı kadın can verdi #4


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