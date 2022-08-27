Kağıthane'de berberde traş olurken vuruldu

Berberde tıraş olduğu sırada yüzü maskeli saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğrayan Emrah Ö., hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Sultan Selim Mahallesi'ndeki Gümüş Sokak’ta berber dükkanında silahlı saldırı olayı meydana geldi.

Dükkanın önüne motosikletle gelen iki kişiden biri, içeri girdi ve tıraş olan Emrah Ö.’ye (37) iki el ateş etti.

Zanlı, daha sonra hızlı bir şekilde dışarı çıkıp kendisini bekleyen motosiklete bindikten sonra havaya bir el ateş ederek oradan uzaklaştı.

Yaralı adamın hayati tehlikes yok

Ayrıca, olayın yaşandığı esnada sokakta oyun oynayan çocuklar, korkuyla etrafa kaçıştı.



Motosikletli şüpheliler kayıplara karışırken bacağına isabet eden kurşunlar sonucu kanlar içerisinde kalan Emrah Ö. için ambulans istendi.

Kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 personeli yaralıyı ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Burada ameliyata alınan Emrah Ö.’nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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"Suratı maskeliymiş"

Olayın yaşandığı berberin sahiplerinden olan bir vatandaş, "Olay anında ben dükkanda değildim, sokağın başındaki elektrikçideydim. Orada arkadaşla konuşuyordum. Sokağa motor girmiş. Arkadan inen kişi dükkana giriyor, tıraş olan müşteriye iki el ateş ediyor.

Çıkarken de bir el ateş havaya açmış herhalde. Ondan sonra bindiler, gittiler. Suratı maskeliymiş. Müşteri, ara sıra gelen bir arkadaşımızdı. Şu anda bildiğim kadarıyla ameliyata aldılar." dedi.

Çalışmalar devam ediyor

İHA'nın haberine göre; polisin, saldırıyı gerçekleştiren ve motosikletli kullanan şüphelileri yakalama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.



