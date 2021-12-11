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    Kağıthane’de bıçaklı gasp

    Bir vatandaşın, yolda yürürken yanına yaklaşan bıçaklı bir şahıs tarafından bin lirası gasp edildi. Arkadaşının motosikletiyle kaçan gaspçı polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
    • İHA
    • 11.12.2021 - 11:56
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    Kağıthane’de bıçaklı gasp

    İstanbul'un Kağıthane ilçesi Talatpaşa Mahallesi'ndeki cadde üzerinde yürüyerek evine giden Tufan E.’nin arkasından motosikletli 2 şahıs yaklaştı.

    CEBİNDEKİ BİN LİRAYI ALMAYA ÇALIŞTI

    Motosikletteki şahıslardan biri araçtan inerek E.’nin cebinde bulunan bin lirayı almak istedi.

    Kağıthane’de bıçaklı gasp

    GASPÇI BIÇAK ÇEKTİ

    E., gaspçıya karşı koymak istedi ancak gaspçı kendisine bıçak çekti.

    "YAKALAYIN"

    Yoldan geçen bir vatandaş,"Yakalayın" diye bağırarak peşinden koştu.

    Üstündeki bin lirası gasp edilen E., motosikletle kaçmaya çalışan şahısların arkasından koşmaya başladı.Bir yandan "Yakalayın" diye bağıran adam diğer yandan koşmayı da sürdürdü.

    Kağıthane’de bıçaklı gasp #1

    GÖZALTINA ALINDI

    Olayın ardından Tufan E.’nin şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

    Çalışmalar kapsamında gaspçı kamera görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri tarafından kısa sürede kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

    Kağıthane’de bıçaklı gasp #2

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