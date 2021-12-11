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- Kağıthane’de bıçaklı gasp
Kağıthane’de bıçaklı gasp
- İHA
- 11.12.2021 - 11:56
İstanbul'un Kağıthane ilçesi Talatpaşa Mahallesi'ndeki cadde üzerinde yürüyerek evine giden Tufan E.’nin arkasından motosikletli 2 şahıs yaklaştı.
CEBİNDEKİ BİN LİRAYI ALMAYA ÇALIŞTI
Motosikletteki şahıslardan biri araçtan inerek E.’nin cebinde bulunan bin lirayı almak istedi.
GASPÇI BIÇAK ÇEKTİ
E., gaspçıya karşı koymak istedi ancak gaspçı kendisine bıçak çekti.
"YAKALAYIN"
Yoldan geçen bir vatandaş,"Yakalayın" diye bağırarak peşinden koştu.
Üstündeki bin lirası gasp edilen E., motosikletle kaçmaya çalışan şahısların arkasından koşmaya başladı.Bir yandan "Yakalayın" diye bağıran adam diğer yandan koşmayı da sürdürdü.
GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından Tufan E.’nin şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Çalışmalar kapsamında gaspçı kamera görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri tarafından kısa sürede kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.