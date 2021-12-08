Merkez Mahallesi'nde motosikletli 2 kişi, tekel bayi ve kıraathaneye silahlı saldırı düzenledi. Vatandaşların kaçış anı ise kameralara yansıdı.

Kağıthane'nin Merkez Mahallesi'nde motosikletli 2 saldırgan, cadde üzerindeki tekel bayi ve kıraathaneye silahla saldırdı.

KURŞUN YAĞDIRDILAR

Saldırı anında bazı vatandaşlar korkuyla kaçarken bazıları da yere yatarak kendini korumaya çalıştı.

Düzenlenen saldırıda ise şans eseri ölen veya yaralanan olmadı. Saldırgan ise yakalandı.

Kağıthane'de cadde üzerinde silahlı saldırı kamera ViDEO

O ANLAR KAMERADA

Saldırganların silahla ateş ettiği anlar ve vatandaşların korku dolu kaçışması ise kameraya yansıdı.