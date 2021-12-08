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    Kağıthane'de cadde üzerinde silahlı saldırı kamera

    Merkez Mahallesi'nde motosikletli 2 kişi, tekel bayi ve kıraathaneye silahlı saldırı düzenledi. Vatandaşların kaçış anı ise kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 08.12.2021 - 10:00
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 11:28
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    Kağıthane'de cadde üzerinde silahlı saldırı kamera

    Kağıthane'nin Merkez Mahallesi'nde motosikletli 2 saldırgan, cadde üzerindeki tekel bayi ve kıraathaneye silahla saldırdı.

    KURŞUN YAĞDIRDILAR

    Saldırı anında bazı vatandaşlar korkuyla kaçarken bazıları da yere yatarak kendini korumaya çalıştı.

    Düzenlenen saldırıda ise şans eseri ölen veya yaralanan olmadı. Saldırgan ise yakalandı.

    Kağıthane'de cadde üzerinde silahlı saldırı kamera ViDEO

    O ANLAR KAMERADA

    Saldırganların silahla ateş ettiği anlar ve vatandaşların korku dolu kaçışması ise kameraya yansıdı.

    Kağıthane de cadde üzerinde silahlı saldırı kamera #1

    Kağıthane de cadde üzerinde silahlı saldırı kamera #2

    Kağıthane de cadde üzerinde silahlı saldırı kamera #3

    Kağıthane de cadde üzerinde silahlı saldırı kamera #4

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