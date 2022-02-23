Çakarlı araçların da bulunduğu bir konvoydaki araçlar, yolu kapatıp drift attı. O anlar, kameraya yansıdı.

Kağıthane'de, 13 Şubat Pazar günü çekildiği belirtilen görüntülerde çakarlı araçların bulunduğu konvoyun yol kapatarak ilerledi.

Konvoyun en önündeki bir araç ise drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntülerdeki şahısların yakalanması için harekete geçti.

AMAÇ DIŞI KULLANIM CEZASI ALDI

Trafiği tehlikeye düşüren ve çakar bulunan araçların sürücüleri M.G, Ö.F.G., B,Ö ve E.C. isimli şahıslar yakalandı. Konvoydaki bir aracın sahibinin çakar kullanım izni olsa da amaç dışı kullanım nedeniyle ceza yemekten kurtulamadı.

ARACI TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Çakarlı araçları kullanan M.G., Ö.F.G. ve B.Ö.'ye 1.823'er lira, ayrıca araç sahiplerine aynı miktarda ceza kesildi. Konvoyun en önünde bulunan ve drift yapan E.C.'ye ise 9 bin 125 lira para cezası kesilerek aracı trafikten men edildi.

Kağıthane’de, ‘çakarlı konvoy’ yol kapatıp drift attı VİDEO

EHLİYETİNE EL KONULDU

Bu arada B.Ö.'nün kullandığı çakarlı aracın son bir yılda çakarın amaç dışı kullanımı nedeniyle 3 kez yakalandığı öğrenildi.

Aracın 15 gün trafikten men edildiği ifade edilirken araçta bulunan çakar-siren tertibatının sökülmesi için 1 gün izin verildiği belirtildi. Ayrıca yol boyunca drift de yaptığı belirlenen B.Ö.'nün ehliyetine 2 ay el konulduğu kaydedildi. Çakarlı aracın sahibi hakkında ise bilgi verilmedi.