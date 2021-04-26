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    Kağıthane'de çarptığı adamı hastaneye götürürken gözaltına alındı

    Kağıthane'de kaza sonrası sürücü, ambulansı beklemeden olay yerini bozarak yaralı adamı ön camı kırılan araçla hastaneye götürmek isteyince gözaltına alındı.
    • İHA
    • 26.04.2021 - 10:28
    • Güncelleme : 26.04.2021 - 10:33
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    Kağıthane'de çarptığı adamı hastaneye götürürken gözaltına alındı

    İstanbul'un Kağıthane ilçesi Şehit Karakuşlar Caddesi üzerinde seyir halinde olan 19 yaşındaki Mert Kaan Aydın, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir adama çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle aracın ön camının üstüne düşen adam yaralanırken, cam ise kırıldı.

    AMBULANS ÇAĞIRMADI

    Kazanın ardından panik yapan genç sürücü, sağlık ekiplerine ihbarda bulunmak yerine yaralı adamı camı kırık araca bindirerek hastaneye götürmek istedi.

    Birkaç kilometre bu şekilde giden sürücüyü, Cendere Caddesi üzerinde seyrettiği esnada uygulama yapan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri fark etti.

    Kağıthane de çarptığı adamı hastaneye götürürken gözaltına alındı #1

    Kağıthane'de çarptığı adamı hastaneye götürürken gözaltına alındı VİDEO


    POLİS DURDURDU

    Ön camı kırık olan aracı durduran polis ekipleri, içeride yaralı bir şahsın olduğunu görünce sürücünün kazaya karıştığını anladı.

    Sürücüye ön camı kırık şekilde yola devam etmesinin yasak olduğunu belirten polis ekipleri, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

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    YARALI AMBULANSLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı adamı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Sürücü ise üst araması yapıldıktan sonra polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

    Camı kırık olan araç ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

    Kağıthane de çarptığı adamı hastaneye götürürken gözaltına alındı #3

    Kağıthane de çarptığı adamı hastaneye götürürken gözaltına alındı #4

    Kağıthane de çarptığı adamı hastaneye götürürken gözaltına alındı #5

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