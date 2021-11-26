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    Kağıthane'de cips dolu kamyon alev aldı

    Park halinde bulunan cips dolu kamyonet alev alev yanarken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
    • İHA
    • 26.11.2021 - 16:18
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    Kağıthane'de cips dolu kamyon alev aldı

    Saat 13.30 sıralarında İstanbul Kağıthane'deki Talatpaşa Mahallesi Keskingil Caddesi üzerinde park halinde bulunan cips dolu 34 FA 2509 plakalı kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

    Alevler kısa sürede büyüyerek yandaki binaya sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    ELEKTRİK KAÇAĞINA BAĞLANDI

    Yangın itfaiye ekibinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Araç şoförü, yangının elektrik kaçağı nedeniyle çıkmış olabileceğini söyledi.

    Kağıthane'de cips dolu kamyon alev aldı VİDEO


    O ANLAR KAMERADA

    Olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, park halindeki kamyonun alev alev yanması yer alıyor.

    Kağıthane de cips dolu kamyon alev aldı #1

    Kağıthane de cips dolu kamyon alev aldı #2

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