Park halinde bulunan cips dolu kamyonet alev alev yanarken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Saat 13.30 sıralarında İstanbul Kağıthane'deki Talatpaşa Mahallesi Keskingil Caddesi üzerinde park halinde bulunan cips dolu 34 FA 2509 plakalı kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Alevler kısa sürede büyüyerek yandaki binaya sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ELEKTRİK KAÇAĞINA BAĞLANDI

Yangın itfaiye ekibinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Araç şoförü, yangının elektrik kaçağı nedeniyle çıkmış olabileceğini söyledi.

Kağıthane'de cips dolu kamyon alev aldı VİDEO







O ANLAR KAMERADA

Olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, park halindeki kamyonun alev alev yanması yer alıyor.



