Kağıthane'de çöp konteynerini devirdi, içindekileri etrafa fırlattı

İHA
Kağıthane'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
Merkez Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda bir şahıs, yol kenarındaki çöp konteynerini devrilerek yolu trafiğe kapattı.
Çöpün içindekileri etrafına fırlattı
Şahıs ardından konteyner içindekileri yola saçıp bazılarını da etrafa fırlatmaya başladı.
Bunu gören bir vatandaş şahsa küfür ederek bağırdı. Şahsın da küfürle karşılık vermesi üzerine gerginlik yaşandı.
Polisler müdahale etti
Zaman zaman yolu kapattığı öğrenilen şahıs araçlara da taş fırlattı. Yaşananlar kameralara yansırken, polisin müdahale ettiği şahıs uzaklaştırıldı.