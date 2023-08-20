Kağıthane'de çöp konteynerini devirdi, içindekileri etrafa fırlattı Çöp konteynerini devirip yolu kapatarak sürücülere zor anlar yaşatan şahıs araçlara da taş fırlattı. Vatandaşlar ile şahıs arasında gerginlik yaşanırken, polis müdahale etti.

İHA Kağıthane'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Merkez Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda bir şahıs, yol kenarındaki çöp konteynerini devrilerek yolu trafiğe kapattı. Çöpün içindekileri etrafına fırlattı Şahıs ardından konteyner içindekileri yola saçıp bazılarını da etrafa fırlatmaya başladı. Bunu gören bir vatandaş şahsa küfür ederek bağırdı. Şahsın da küfürle karşılık vermesi üzerine gerginlik yaşandı. Polisler müdahale etti Zaman zaman yolu kapattığı öğrenilen şahıs araçlara da taş fırlattı. Yaşananlar kameralara yansırken, polisin müdahale ettiği şahıs uzaklaştırıldı.