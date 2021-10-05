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    Kağıthane’de, düğün konvoyunda havaya peş peşe ateş açtılar

    Dün akşam saatlerinde bir düğün konvoyundaki magandalar, art arda havaya ateş etti. Çevredeki vatandaşlar, silah sesleri nedeniyle büyük korku yaşadı.
    • DHA
    • 05.10.2021 - 11:47
    • Güncelleme : 05.10.2021 - 12:04
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    Kağıthane’de, düğün konvoyunda havaya peş peşe ateş açtılar

    İstanbul’da düğün konvoylarında açılan ateşler, kimi zaman ölümle kimi zaman ise telafisi olmayan yaralanmalar ile sonuçlanıyor.

    Kağıthane ilçesinde, dün akşam saatlerinde yine bir düğün konvoyunda silahlar patladı.

    Gelin ve damadın içinde bulunduğu arabadan çıkan magandalar, havaya art arda ateş etti.

    BALKONLARDAN VE PENCERELERDEN İZLEDİLER

    Çevredeki binalara aldırış etmeyen magandaların ateş açtıkları anlar, vatandaşlar tarafından balkonlardan ve pencerelerden izlendi.

    Kağıthane’de, düğün konvoyunda havaya peş peşe ateş açtılar VİDEO

    KAMERAYA YANSIDI

    Vatandaşlardan biri, magandaları cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydetti.

    Çevrede sakinleri art arda açılan ateş nedeniyle büyük korku yaşarken, magandalar araca binip bölgeden uzaklaştı.

    Kağıthane’de, düğün konvoyunda havaya peş peşe ateş açtılar #1

    Kağıthane’de, düğün konvoyunda havaya peş peşe ateş açtılar #2

    Kağıthane’de, düğün konvoyunda havaya peş peşe ateş açtılar #3

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