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    Kağıthane'de düşen adamın üzerinden otomobil geçti

    Yolda yürürken yere düşen adamı fark etmeyen otomobil yaralı adamın üzerinden geçip gittiği anlar güvenlik kamerasıyla kayıt altına alındı.
    • 29.12.2022 - 09:49
    • Güncelleme : 29.12.2022 - 10:14
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    Kağıthane'de düşen adamın üzerinden otomobil geçti

    İstanbul'un Kağıthane ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

    Yaşar Şahin yolda yürürken bir adna dengesini kaybederek yere düştü.

    Bu sırada yoldan geçen otomobil, yerde yatan kişiyi fark etmeyerek üzerinden geçti.

    Yaralanan kişi çevredekilerin yardımıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    İnceleme başlatıldı

    On gün sonra iyileşen Yaşar Şahin, polis merkezine giderek kendisine otomobil çarptığını söyledi.

    Bunun üzerine Çeliktepe Suç Araştırma Büro Amirliği görevlileri sokak üzerinde bulunan güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

    Kağıthane'de düşen adamın üzerinden otomobil geçti ViDEO

    Sürücü gözaltına alındı

    Yapılan incelemelerde Şahin’in üzerinden geçen aracın plakası tespit edildi. Plakadan sürücüye ulaşan ekipler Muzaffer E.’yi gözaltına aldı.

    O anlar kayıt altına alındı

    DHA'nın haberine göre, yere düşen yayanın üzerinden geçen otomobil güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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