Kağıthane'de el hareketi gerginliği! Dakikalarca dayak yedi... Bir parkta oturan 3 genç, kendilerine el hareketi yaptığını sandıkları şahsı tekme ve yumruklarla dövdü. Yaşanan anlar anbean kameraya yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA İstanbul Kağıthane'de gençler birbirine girdi. Merkez Mahallesi'ndeki Yeşil Vadi'de meydana gelen olayda, parkta oturan 3 gencin yanına kimliği belirsiz bir şahıs geldi. El hareketi çekti, dayak yedi Şahıs iddiaya göre gençlere el hareketi yaptı. Bu hareketleri yanlış anlayan 3 gençten ikisi, şahsa saldırmaya başladı. Bir süre kovaladıkları şahsı yakalayan 2 genç ona tekme ve yumruklarla saldırdı. Olay anı kamerada Dakikalarca şahsı döven iki genç ardından kaçarken, adam da olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar kameralara yansırken, olayla ilgili emniyete şikayette bulunulmadığı öğrenildi. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)