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    Kağıthane’de ev sahibi kiracısını bıçakladı

    Aylardır kirasını ödemeyen ve evden çıkmayan bir şahısla ev sahibi arasında telefonda başlayan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Ev sahibi, bıçakla sokak ortasında kiracısına saldırdı.
    • İHA
    • 03.06.2021 - 09:25
    • Güncelleme : 03.06.2021 - 09:56
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    Kağıthane’de ev sahibi kiracısını bıçakladı

    İstanbul’un Kağıthane ilçesi Şirintepe Mahallesi’ndeki evde, bir süredir kiracı olarak yaşayan 36 yaşındaki Halil Ü., aylardır biriken kira borcunu ödeyemedi.

    Olay günü ev sahibi 45 yaşındaki Ayhan G., kiracısını telefonla arayarak borcunu ödemesini ve evden çıkmasını söyledi.

    SOKAKTA BIÇAKLADI

    Bunun üzerine telefonda başlayan kavga sonucunda Ayhan G., kiracısı Halil Ü.’nün yaşadığı binanın önüne geldi.

    Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Ayhan G. cebinden çıkarttığı bıçakla Halil Ü.’ye saldırmaya başladı.

    İstanbul'da ev sahibi kiracısını bıçakladı VİDEO

    PARMAKLARINI YARALADI

    Yaşanan kavga sonucunda kiracısını köşeye çeken ev sahibi, parmaklarından bıçakla yaraladı. Ortalığın bir anda karıştığı kavga sonucunda araya giren vatandaşlar, tarafları birbirinden ayırdı.

    Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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    KAĞITHANE POLİSİ KISA SÜREDE YAKALADI

    Kavganın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

    Kısa sürede olay yerine gelen Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, saldırgan ev sahibi Ayhan G.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

    Saldırıda 3 parmağından yaralanan kiracı Halil Ü. ise Kağıthane Devlet Hastanesi’nde tedavi edildi.

    Emniyete götürülen Ayhan G.’nin, ifadesi alınarak adli işlemleri yapıldı.

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