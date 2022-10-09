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    Kağıthane'de evini yanarken görünce gözyaşlarını tutamadı

    6 katlı binanın en alt katındaki evde çmaşır makinesinin prizinden kaynaklı yangın başladı. İtfaiyenin müdahale ettiği evinin yandığını gören kadın ağlamaya başladı.
    • 09.10.2022 - 15:39
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    Kağıthane'de evini yanarken görünce gözyaşlarını tutamadı

    İstanbul Kağıthane'nin Yeşilce Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın en alt katında yangın çıkyı.

    Taşçı Mahallesi üzerinde yaşanan olayda, yangının çamaşır makinesinin takılı olduğu prizden çıktığı öğrenildi.

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

    Evde yaşayan 2 kardeşin yangın esnasında evde olmadığı bilgisine ulaşıldı.

    Yangını görünce ağladı

    Yangının çıktığını öğrenen kız kardeş ise olay yerine geldiği esnada göz yaşlarını tutamadı.

    Kağıthane de evini yanarken görünce gözyaşlarını tutamadı #1

    "Pencereden girip su döktük"

    Yangının çıktığı apartmanda yaşayan Hakan Arcan, “Evde otururken aşağıdan kapı seslerini duydum, daha sonra aşağıya indiğimde giriş katının duman altında olduğunu gördüm. Arkadaşlarla birlikte kapıyı kırıp müdahale etmek istedik. Kapıyı açamayınca pencereden girip su dökmeye başladık.

    Komşularımız sağ olsun kovayla su yardımı yaptılar, biraz uğraştıktan sonra itfaiye arkadaşlarımız geldiler son durum bu şekilde. İki kişi yaşıyordu burada, abi kardeş, isimlerini hatırlamıyorum ama bir erkek bir kadın yaşıyor burada” dedi.

    Kağıthane de evini yanarken görünce gözyaşlarını tutamadı #2

    Kağıthane de evini yanarken görünce gözyaşlarını tutamadı #3


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