Kağıthane'de freni boşalan kamyonet çay ocağına daldı Kağıthane'de sürücüsünün ürün indirmek için indiği kamyonet yokuş aşağı indir, çay ocağının önünde oturan insanların ölümden döndüğü anlar kameralara yansıdı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesi Ortabayır Mahallesi’ne kamyonetle gelen 44 yaşındaki Saruhan Hepbay iş yerinin önünde durarak el frenini çekti.

Sürücü ardından kamyonetin kasasının açarak ürünleri indirmeye başladı.

Bir süre sonra kamyonet, frenlerinin boşalması sonucu kaymaya başladı. Yokuş aşağıya hızlanan kamyonet kaldırımı aşarak çay ocağına daldı.

O esnada iş yeri önünde oturanlar ölümden kıl payı kurtuldu. Kaza sonucu ölen ya da yaralanan olmazken, iki iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yaşanan korku dolu o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

"Allah korudu"

Olayla ilgili konuşan Mustafa Zorlu, şunları söyledi:

Kamyonet buraya sokağın başına park etmiş. Şoför arkadan yük indiriyormuş. O anda el frenini çekik unutmuş ya da freni boşalmış olabilir. Aşağıya doğru geldi araç dükkanların oraya düştü. Çok büyük korku oldu. Orada oturan çay içen insanlar panik halinde kaçıştı. Allah korudu herkesi, büyük bir faciadan kurtulduk. Şoför koştu aracın peşinden hatta daha sonra ağladı ama olan oldu. Benim kepengim gitti yan tarafın camı ve sundurması kırıldı. Maddi kayıp yaşadık.

Öte yandan kazanın ardından ihbar üzerine oldu yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

Kamyonet ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.