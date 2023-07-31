Kağıthane'de freni boşalan karavan, otomobile çarptı

İHA
Kağıthane'de korkunç bir olay yaşandı.
Emniyet Evleri Mahallesi'nde saat 14.30 sularında yaşanan olayda, seyir halinde olan karavanın yokuş aşağı inerken bir anda freni boşaldı.
Virajı alamadı, park halindeki araca çarptı
Frenlerin tutmamasıyla direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, virajı alamayarak park halindeki araca çarptı.
Araçlarda maddi hasar oluştu
Yol kenarındaki demir levha otomobilin üzerine devrildi.
Kazada ölen veya yaralanan olmazken araçlarda ise büyük çapta hasar oluşurken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.