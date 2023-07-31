Kağıthane'de freni boşalan karavan, otomobile çarptı
İHA

Kağıthane'de korkunç bir olay yaşandı.

Emniyet Evleri Mahallesi'nde saat 14.30 sularında yaşanan olayda, seyir halinde olan karavanın yokuş aşağı inerken bir anda freni boşaldı.

Virajı alamadı, park halindeki araca çarptı

Frenlerin tutmamasıyla direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, virajı alamayarak park halindeki araca çarptı.

Araçlarda maddi hasar oluştu

Yol kenarındaki demir levha otomobilin üzerine devrildi.

Kazada ölen veya yaralanan olmazken araçlarda ise büyük çapta hasar oluşurken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kağıthane'de freni boşalan karavan, otomobile çarptı
Kağıthane'de freni boşalan karavan, otomobile çarptı