Kağıthane'de girdikleri evden aldıkları anahtarla araç çaldılar

Hırsızlık için 2 binaya giren 3 hırsız, bir daireden aldıkları anahtarla ev sahibine ait hafif ticari aracı çaldı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde plakası belirlenemeyen bir otomobille sokağa gelen yüzü maskeli 3 kişi, bir apartmanın kapısını açarak içeri girdi.

Şüphelilerden biri 3'üncü kattaki bir dairenin kapısını zorlayarak içeri girerken, diğer ikisi bina içinde gözcülük yaptı.

EV SAHİBİNİ GÖRÜNCE KAÇTILAR

Gürültüye uyanan ev sahibi, yatak odasının kapısını açar açmaz hırsız ile burun buruna geldi. Ev sahibini karşısında gören hırsızlık şüphelisi panikle daireden çıkarak, kendisini bekleyen arkadaşlarıyla birlikte kaçtı.

PARK ETTİĞİ ARABASININ OLMADIĞINI FARK ETTİ

Bu sırada salondaki masada hafif ticari aracının anahtarını göremeyen ev sahibi, alt katta oturan oğlunun almış olabileceğini düşünerek yanına gitti. Oğlunun anahtarı almadığını öğrenen ev sahibi, dışarı çıkınca aracının park ettiği yerde olmadığını gördü.

GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Daha sonra, bir binanın güvenlik kamerası incelendiğinde, binadan çıktıktan sonra sakince yürüyen hırsızların, arka sokaktan dolandığı, ardından da geldikleri otomobil ve çaldıkları hafif ticari araçla uzaklaştıkları öğrenildi.

"BİZİM 3'ÜNCÜ KATTAKİ DAİRENİN KAPISINI ZORLUYORLAR"

Aracı çalınan kişinin oğlu Barış Celep, hırsızlık sonrası polis merkezine giderek şikayetçi olduklarını belirterek, "Pazartesi günü sabahı sabah saat 04.30 civarlarında bir otomobille tam bulunduğumuz noktaya bir araçla gelerek buraya park ediyorlar. Arabayı buraya park ettikten sonra sokağın içerisine doğru yürüyorlar. Kameranın kadrajında gördüğümüzde 3 kişiler. O 3 kişi önce bizim apartmanın karşısındaki apartmana giriyorlar. Bir 5 dakika orada duruyorlar. Oradan çıktıktan sonra bizim apartmana giriş yapıyorlar. Yaklaşık 7-8 dakika bizim apartmanda duruyorlar. Bu sırada bizim üçüncü kattaki dairemize kapıyı zorlayarak giriyorlar. Anne ve babamın oturduğu daireye giriş yapıyorlar.

"SALONDAKİ ARABANIN ANAHTARINI ALIYORLAR"

Salondaki sehpanın üzerinde bulunan arabanın anahtarını alıyorlar. Anahtarı aldıktan sonra babamların odasına girmeye teşebbüs ediyorlar. Bu esnada ses çıkıyor, babam o sese uyanıyor. Babamın uyandığını fark eden hırsız hemen evden kaçarak çıkıyor. Babam son anda görüyor. Eve giren 1 kişi ama apartmana giren 3 kişi. Babam hırsızın kaçtığını gördükten sonra arabanın anahtarı aklına geliyor. Anahtara bakıyor, yerinde olmadığını görüyor. Kardeşimde olabileceğini düşünerek ona soruyor. Kardeşim anahtarın kendisinde olmadığını söyleyince aşağı iniyorlar. Bakıyorlar ki, araba park edildiği yerde yok." dedi.

"DİLEĞİMİZ ARABAMIZIN BİR AN ÖNCE BULUNMASI"

Kamera kayıtlarını inceledikten sonra hırsızları gördüklerini belirten Celep, "Biz bunun üzerine karakola başvurduk. Gerekli yerlere bilgilendirmeleri yaptık. Bekliyoruz. Dileğimiz arabamızın bir an önce bulunması ve hırsızların gerekli cezayı almaları. Yaptıkları yanlarına kar kalmayacaktır diye düşünüyorum." diye konuştu.

















