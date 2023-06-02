Kağıthane'de İETT otobüsü şoförü fren yerine gaza bastı: Kaza kaçınılmaz oldu Sürücüsünün park halindeki kamyona çarpmamak isterken fren yerine gaza bastığı İETT otobüsü refüje çıktı. Otobüste bulunan yolcular büyük panik yaşarken, kaza nedeniyle trafik durdu.

İHA

Megakent'te İETT otobüsleri sık sık kazalara karışıyor.

Kural ihlalleri, dikkatsizlik kazaları da beraberinde getiriyor.

Bu kez ise adeta facianın eşiğinden dönüldü. Olay Kağıthane'de meydana geldi.

Saat 15.30 sıralarında diğer araçların caddeye park edilmesinden dolayı daralan yolda güçlükle ilerleyen otobüsün şoförü Seyit Mehmet K., park halindeki kamyona çarpmamak için manevra yaptı.

Ölen ya da yaralanan olmadı

Ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför fren yerine gaza basınca araç refüje çıktı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otobüsteki yolcular büyük panik yaşadı.

Yolcular dışarı çıkarken, olay yerine trafik ekibi sevk edildi. Yol iki taraflı trafiğe kapatıldı.

"Çok şükür kimseye bir şey olmadı"

Otobüs şoförü Seyit Mehmet K., "Sağ taraf tamamen kamyonla dolu. Kamyonlardan geçemediğim için kaldırıma çıktım. İçerisinde yolcu da vardı, panik oldular. Çok şükür kimseye bir şey olmadı. Allah'tan sağ taraf boştu. Yoksa oradaki arabalara da çarpacaktım." dedi.

"Aynası kamyona çarptı"

Kazaya tanık olan Ali Kayacı ise, "Araç aşağıdan geliyordu, sol tarafta kamyonlar olduğu için kamyona aynası çarptı. Onu kurtarmak isterken refüje takıldı. Fren yerine gaza basınca bir anda yolu ortaladı. O esnada çay içiyordum, gürültüyü duydum geldim. Yolcular tahliye edildi, yol da iki taraflı trafiğe kapatıldı." şeklinde konuştu.

Yol trafiğe açıldı

Otobüsün çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Öte yandan vatandaşların otobüsün çekiciyle kaldırılmasını meraklı gözlerle izlemesi dikkat çekti.