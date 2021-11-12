Kağıthane'de İETT şoförüne bıçakla saldıran şahıs serbest bırakıldı

Usulsüz kart kullanarak İETT otobüsü şoförünü bıçaklayan şahıs yakalandı. İETT şoförünün bıçağın ruhsata isabet etmesiyle kurtulduğu olayda, şahıs adli kontrolle serbest kaldı.

Kağıthane Sultan Selim Mahallesi Sultan Selim Caddesi üzerinde, geçtiğimiz Pazar günü saat 08.30 sıralarında Şişli-Şirintepe seferini yapan İETT şoförü saldırıya uğradı.

56 yaşındaki Garip Özer Güleryüz’ün aracına Mecidiyeköy durağında binen erkek şahıs, cebinden çıkarttığı indirimli öğrenci kartını cihaza okuttu.

ŞOFÖRÜ CEBİNDEKİ RUHSAT KURTARDI

Cihaz ekranında kartın bir kadına ait olduğunu gören Güleryüz, şahsı uyardı ve kartını iptal edeceğini söyledi.

Kısa süreli tartışmanın ardından şahıs koltuğa oturdu ve Sultan Selim Mahallesi’nde Merkez Camii durağına geldiğinde inmek için harekete geçti.

O esnada cebinden bıçak çıkartan şahıs, şoför Güleryüz’e defalarca saldırdı. Saldırı sonucunda bıçağın cebindeki ruhsata denk gelmesi sonucu şoför, ölümden döndü. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

SEVGİLİSİNİN KARTINI KULLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Olayın ardından şoför Güleryüz’ün şikayeti üzerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alan polis ekipleri, önce şahsın otobüse bindiği ve indiği yeri belirledi.

Şahsın otobüste kullandığı kartı da incelemeye alan ekipler, sahibinin Merve K. (19) olduğunu belirledi. Bunun üzerine genç kızı arayan polis ekipleri, kızın kartını 2 ay önce kaybettiğini ve kayıp başvurusunda bulunmadığı bilgisine ulaştı.

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BIÇAKLI SALDIRGAN YAKALANDI

Olayla ilgili ifadesine başvurulan Merve K., güvenlik kamera görüntülerini izlediğinde olayı gerçekleştiren şahsın sevgilisi Hamza Ç. (23) olduğunu belirtti. Bunun üzerine çalışmalarını hızlandıran Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Hamza Ç.’yi önceki gün saat 20.00 sıralarında Çağlayan Yıldızhan Caddesi üzerinde yakaladı. Gözaltına alınan Hamza Ç. ifadesi alınarak sorgulandı.

Nişanlısının kartını kullandığını ve olaydan sonra bıçağı korkudan çöpe attığını söyleyen Hamza Ç.’ye, “tehdit” ve “kasten yaralama (teşebbüs)” suçlarından adli işlem yapıldı.

ADLİ MAKAMLAR SERBEST BIRAKTI

Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Hamza Ç., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yurt dışına çıkış yasağı da konulan şahsın, haftada 2 gün emniyete giderek imza vereceği öğrenildi.



