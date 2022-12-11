Petrol
76.82
0.88%
Euro
19.6351
-0.27%
Dolar
18.6408
0.01%
Altın
1.075
0.37%
Borsa
5005
3.08%
Bitcoin
325.347
0.16%
BTXN Coin
4.83
-3.20%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Bulutlu 18 C

    Kağıthane'de iki aracın arasına sıkışan şoförü vatandaşlar kurtardı

    Otobüsündeki arıza için araçtan inen şoför, arka tarafta park halindeki imdat freni çekilmeyen otobüsün hareket etmesiyle sıkıştı. Çevredekiler 10 tonluk otobüsü kaldırmak için seferber oldu.
    • 11.12.2022 - 10:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kağıthane'de iki aracın arasına sıkışan şoförü vatandaşlar kurtardı

    İstanbul'un Kağıthane ilçesinde akıl almaz bir kaza yaşandı.

    Sabah saatlerinde 34 yaşındaki şoför Bekir Güder, arızalanan İETT otobüsünü tamir etmek için aracın arka kısmındaki motor bölümüne geçti.

    Bu sırada bir diğer park halindeki otobüsünden inen Yılmaz Gölge, iddiaya göre aracın imdat frenini çekmedi.

    İki otobüsün arasına sıkıştı

    Bir süre sonra otobüsün birkaç metre kaymasıyla Güder, iki otobüsün arasında sıkıştı.

    Can acısıyla bağırmaya başlayan adamın sesini duyan vatandaşlar, yardıma koştu.

    Kağıthane de iki aracın arasına sıkışan şoförü vatandaşlar kurtardı #1

    10 ton ağırlığındaki otobüsü ittiler

    Duyarlı vatandaşlar, yaklaşık 10 ton ağırlığındaki otobüsü elleriyle geriye doğru ittirerek Güder’i bulunduğu yerden kurtardı.

    O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

    Ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    Kağıthane de iki aracın arasına sıkışan şoförü vatandaşlar kurtardı #2

    Hastaneye sevk edildi

    Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı adam hastaneye sevk edildi.

    İHA'nın aktarımına göre; Güder’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    İki araç hasar aldı

    Öte yandan polis ekipleri de olayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

    Kaza nedeniyle iki araçta maddi hasar meydana gelirken, kayan otobüsün ön ve yan camlarının kırıldığı görüldü.

    Kağıthane de iki aracın arasına sıkışan şoförü vatandaşlar kurtardı #3

    mdat frenini çekmemiş"

    Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, “Ofiste otururken bağırış seslerini duydum. Dışarıya çıktım, bir baktım ki otobüs kaymış. Arkadaşlar otobüsü iterken, şoför aracın altındaydı. İki arkadaşla beraber tuttuk ve alttan dışarıya çıkarttık. Daha sonra otobüsün imdat frenini çektiler ve otobüs durdu. En başta yaralı şoför ‘Ben neredeyim’ diyordu. Zaman geçince toparladı ama kolu falan kırılmıştı, durumu fenaydı. İç kanaması var mı diye şüphe ettik ama sağlık ocağından hemşireler geldi baktı, sonra da ambulans geldi ve alıp götürdü. Şoför arıza olduğu için motor kısmındaymış. Tamir etmek için uğraşıyordu ama böyle bir olay oldu. Diğer şoförlerin söylediğine göre imdat frenini çekmemiş, o yüzden otobüs kaymış. Otobüsü 20-25 kişi geriye ittirdik. Bozuk olan aracın kapağı açık olmasa ve başı içeride olmasaydı adamı kaybetmiştik.” dedi.

    Kağıthane de iki aracın arasına sıkışan şoförü vatandaşlar kurtardı #4

    Kağıthane de iki aracın arasına sıkışan şoförü vatandaşlar kurtardı #5


    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    'Türkiye, uluslararası topluma örnek oluyor'
    Gündem

    'Türkiye, uluslararası topluma örnek oluyor'

    Amasya'da şeker pancarının tarladan sofraya yolculuğu sürüyor
    Ekonomi

    Amasya'da şeker pancarının tarladan sofraya yolculuğu sürüyor

    Görüş Bildir