Kağıthane'de iki aracın arasına sıkışan şoförü vatandaşlar kurtardı

Otobüsündeki arıza için araçtan inen şoför, arka tarafta park halindeki imdat freni çekilmeyen otobüsün hareket etmesiyle sıkıştı. Çevredekiler 10 tonluk otobüsü kaldırmak için seferber oldu.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde akıl almaz bir kaza yaşandı.

Sabah saatlerinde 34 yaşındaki şoför Bekir Güder, arızalanan İETT otobüsünü tamir etmek için aracın arka kısmındaki motor bölümüne geçti.

Bu sırada bir diğer park halindeki otobüsünden inen Yılmaz Gölge, iddiaya göre aracın imdat frenini çekmedi.

İki otobüsün arasına sıkıştı

Bir süre sonra otobüsün birkaç metre kaymasıyla Güder, iki otobüsün arasında sıkıştı.

Can acısıyla bağırmaya başlayan adamın sesini duyan vatandaşlar, yardıma koştu.





10 ton ağırlığındaki otobüsü ittiler

Duyarlı vatandaşlar, yaklaşık 10 ton ağırlığındaki otobüsü elleriyle geriye doğru ittirerek Güder’i bulunduğu yerden kurtardı.

O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Hastaneye sevk edildi

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı adam hastaneye sevk edildi.

İHA'nın aktarımına göre; Güder’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İki araç hasar aldı

Öte yandan polis ekipleri de olayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

Kaza nedeniyle iki araçta maddi hasar meydana gelirken, kayan otobüsün ön ve yan camlarının kırıldığı görüldü.

"İmdat frenini çekmemiş"

Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, “Ofiste otururken bağırış seslerini duydum. Dışarıya çıktım, bir baktım ki otobüs kaymış. Arkadaşlar otobüsü iterken, şoför aracın altındaydı. İki arkadaşla beraber tuttuk ve alttan dışarıya çıkarttık. Daha sonra otobüsün imdat frenini çektiler ve otobüs durdu. En başta yaralı şoför ‘Ben neredeyim’ diyordu. Zaman geçince toparladı ama kolu falan kırılmıştı, durumu fenaydı. İç kanaması var mı diye şüphe ettik ama sağlık ocağından hemşireler geldi baktı, sonra da ambulans geldi ve alıp götürdü. Şoför arıza olduğu için motor kısmındaymış. Tamir etmek için uğraşıyordu ama böyle bir olay oldu. Diğer şoförlerin söylediğine göre imdat frenini çekmemiş, o yüzden otobüs kaymış. Otobüsü 20-25 kişi geriye ittirdik. Bozuk olan aracın kapağı açık olmasa ve başı içeride olmasaydı adamı kaybetmiştik.” dedi.