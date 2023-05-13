Kağıthane'de iki gence kurşun yağdırdı Kağıthane'de bir şahıs, kafeteryanın önünde duran Mert Parlak ile Samet Yiğiter'e kurşun yağdırdı. Saldırı anı kameralara yansırken, yaralanan iki genç hastaneye kaldırıldı. Yaralı iki gencin toplamda 42 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Kağıthane Çeliktepe Mahallesi’nde yaşayan Mert Parlak ile Samet Yiğiter, sokak üzerinde bulunan bir kafeteryaya geldi.

Burada vakit geçiren ve bir süre sonra kafeteryanın kapısına çıkan gençler, yürüyerek kapının önüne gelen bir şahsın silahlı saldırısına uğradı.

Kurşuj yağdırdıktan sonra saldırgan kaçarken, yaralanan iki genç ise olay yerine gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.

Gençler, Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Gençlerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan gençlerin suç dosyasının kabarık olduğu ve 42 adet suç kayıtlarının bulunduğu ortaya çıktı.

"Olayı uzaktan izledik"

Olayla ilgili konuşan Cemal Yıldız, “Uzaktan gördüğümüz kadarıyla bir şahıs karşı taraftan gelerek 5-6 el ateş edip bir kaçtı. Sonra 2 kişinin yaralandığını gördük. Daha sonra polis ekipleri ve ambulansların onları hastaneye sevk ettiğini biliyoruz. Bel altı yaralandıklarını öğrendik. Olay yerine girmedik ama uzaktan izledik.” dedi.

Yusuf Yıldız ise “Dün bu saatlerde şu karşıda oturuyorduk. Buradan maskeli siyah bir arkadaş buraya doğru geldi ve 2 tane arkadaşımıza 4-5 el ateş etti. Sesi duydum. Oradan buraya doğru geldiğimde ikisi de yerde yatıyordu. Ambulans geldi." dedi.

Öte yandan, olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliği polisleri, yaralıların ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda polis, saldırganın kimliğini kısa sürede tespit etti. Şahsı yakalamak için çalışmaların sürdüğü bilgisine ulaşıldı.

Yaralıların dosyası kabarık

Yaralı gençlerden Mert Parlak’ın 17’si “kasten yaralama” olmak üzere toplamda 34 adet suç kaydı olduğu, Samet Yiğiter’in ise “kasten yaralama” ve “işyerinden hırsızlık” suçlarından toplamda 8 adet kaydı olduğu öğrenildi.