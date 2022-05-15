Anne ve babaları boşanan ikiz kardeşler, amcaları tarafından sokak ortasında sopalarla darbedildi. Darp anları kameraya yansıdı.

İstanbul’da yaşayan Özgül K. ve eşi Mehmet Emin K., bir süre önce boşanmaya karar verdi.

İkilinin çocukları Emirhan K. (17) ile Bedirhan K. (17) ise iddialara göre boşanma konusunda annelerine destek verdiği için amcaları tarafından defalarca tehdit edildi.

12 Mayıs Perşembe akşamı saat 22.00 sıralarında Kağıthane’deki bir parkta oturan kardeşlerin önü, evlerine dönerken Çağlayan Mahallesi Taşocağı Caddesi'nde amcaları Yılmaz K. ve Fırat K. tarafından araçla kesildi.

İki amcadan darp

İki kardeş, amcaları tarafından sokak ortasında sopalarla darbedildi.

Sesler üzerine çevredekiler duruma tepki gösterdi.

Çevredekilere bağırarak karşılık veren iki amca daha sonra geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.

Kardeşler hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Darbedilen iki kardeş ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kağıthane’de ikiz kardeşler amcalarından dayak yedi ViDEO

Dayak yedikleri anı kaydetti

Kollarından ve bacaklarından yaralanan kardeşler, hastanede tedavi altına alındı.

İki kardeşin amcaları tarafından sopalarla darbedildiği anlar cep telefonuyla kaydedildi.

“Bizi tahdit ediyorlardı”

DHA'ya konuşan Emirhan K., “Biz parktan çıkarken, bir araç önümüzü kesti. İçinde amcam vardı. Kolumuzdan tutarak zorla arabaya sokmaya çalıştılar ama arabaya girmedik. Arabadan beyzbol sopalarını çıkartıp bizi öldüresiye dövdüler. Bizi dövmeye değil öldürmeye çalıştılar. Sonra kendimizi binaya attık ve ben orada düşüp bayıldım. Bizi dövdüklerinde babam bizi uzaktan izliyormuş. Biz hastanedeyken hastaneye geldi. Bizi tehdit ediyorlardı.

“Annem, bakkala bile çıkamıyor”

'Bizi şikayet ederseniz annenizin ölüsünü bulursunuz' diyorlardı. Biz de ‘dayak yiyelim ama annemize bir şey olmasın’ düşüncesiyle şikayet etmiyorduk. Her zamanki gibi perşembe günü yine bizi dövüp kaçacaklardı. Etraftaki insanlar da cep telefonu ile kameraya almışlar. Normalde bizi kameraların olmadığı yerlerde dövüyorlar. Bu sefer ifşa oldular. Annemin can güvenliği yok, bakkala bile çıkamıyor.” dedi.

“Babamın uzaklaştırma kararı var”

İkiz kardeşi Bedirhan K. ise “Babamın uzaklaştırma kararı var. Biz sırf annemizin yanında durduğumuz için amcalarım bunu yapıyor. Bizim hiçbir şekilde can güvenliğimiz yok. Okula gidemiyoruz. Üniversiteye gitmek bizim için hayal oldu.” diye konuştu.