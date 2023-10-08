Kağıthane'de ilerleyen taksi alev aldı Seyir halindeki bir taksi, bilinmeyen bir sebeple bir anda cadde ortasında yanmaya başladı. Sürücünün dumanları fark etmesiyle terk ettiği araca ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yangın tüpüyle yaptı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA İstanbul Kağıthane'de panik anları yaşandı. Merkez Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, seyir halinde ilerleyen bir taksi, henüz bilinmeyen bir nedenle caddede yanmaya başladı. Sürücü kendini kurtardı Taksi sürücüsü aracından çıkan dumanları görerek kendisini dışarı attı. Çevrede bulunan vatandaşlar yangın tüpleriyle yanan taksiye müdahale ederken, itfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle yangın söndürüldü. Trafik kilitlendi Yaşanan olayda ölü ve yaralı bulunmazken, caddede uzun süre trafik kitlendi. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)