Kağıthane'de ilerleyen taksi alev aldı

İHA
İstanbul Kağıthane'de panik anları yaşandı.
Merkez Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, seyir halinde ilerleyen bir taksi, henüz bilinmeyen bir nedenle caddede yanmaya başladı.
Sürücü kendini kurtardı
Taksi sürücüsü aracından çıkan dumanları görerek kendisini dışarı attı.
Çevrede bulunan vatandaşlar yangın tüpleriyle yanan taksiye müdahale ederken, itfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle yangın söndürüldü.
Trafik kilitlendi
Yaşanan olayda ölü ve yaralı bulunmazken, caddede uzun süre trafik kitlendi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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