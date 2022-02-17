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- Kağıthane'de inşaat işçisi iskeleden düştü
Kağıthane'de inşaat işçisi iskeleden düştü
Bir inşaatta çalışan işçi, dengesini kaybederek 10 metre yükseklikten zemine çakıldı. Belinden yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.
- İHA
- 17.02.2022 - 09:59
- Güncelleme : 17.02.2022 - 10:17
Kağıthane'nin Yahya Kemal Mahallesi'nde bir inşaatta işçi olarak çalışan Bilal Karakaya, sabah saatlerinde iskeledeyken dengesini kaybetti.
10 METREDEN AŞAĞI DÜŞTÜ
Yaklaşık 10 metre yükseklikten sırtüstü toprak zemine düşen Karakaya, belinden yaralandı.
Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kağıthane'de inşaat işçisi iskeleden düştü ViDEO
HASTANEYE KALDIRILDI
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Karakaya’yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.