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    Kağıthane'de inşaatın istinat duvarı çöktü

    Bir inşaatın istinat duvarı, yaya kaldırımıyla birlikte çöktü. Facianın ucuz atlatıldığı olay, güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 22.11.2022 - 18:53
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 18:55
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    Kağıthane'de inşaatın istinat duvarı çöktü

    İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde, sabah saat 09.00 sıralarında, facianın eşiğinden dönüldü.

    Bir inşaatın istinat duvarı, yaya kaldırımıyla birlikte büyük bir gürültüyle çöktü.

    Çökmeden saniyeler önce yoldan geçen araçlar, olaydan kıl payı kurtuldu.

    "Yağmurdan dolayı inşaatın istinat duvarı çöktü"

    Çökme sırasında kaldırımda yürüyen kimsenin olmaması, olası bir faciayı engelledi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yolu araç ve yaya trafiğine kapatarak önlem aldı.

    Mahalle esnafı Hazar Ertürk "Biz sabah saat 08.30'da geldik, yağmurdan dolayı inşaatın istinat duvarı çöktü. Olaydan sonra ekipler geldi ve yolu trafiğe kapattılar. Yol kapalı, çalışmalar sürüyor. Yolun bir hafta kadar kapalı kalabileceğini söylediler, mağduruz." diye konuştu.

    O anlar kaydedildi

    DHA'nın haberine göre; istinat duvarının yaya kaldırımıyla birlikte çökme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

    Kağıthane'de inşaatın istinat duvarı çöktü

    Kağıthane de inşaatın istinat duvarı çöktü #1

    Kağıthane de inşaatın istinat duvarı çöktü #2

    Kağıthane de inşaatın istinat duvarı çöktü #3

    Kağıthane de inşaatın istinat duvarı çöktü #4


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