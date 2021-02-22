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    Kağıthane'de inşaatta yangın çıktı, dumanlar gökyüzüne yükseldi

    Bir inşaatta bulunan ısı yalıtım malzemelerinin tutuşması sonucu çıkan yangında dumanlar, çevre ilçelerden görüldü. İnşaatta bulunan işçiler, kendilerini inşaat alanının dışına attı.
    • İHA
    • 22.02.2021 - 11:53
    • Güncelleme : 22.02.2021 - 12:13
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    Kağıthane'de inşaatta yangın çıktı, dumanlar gökyüzüne yükseldi

    Kağıthane Güzeldere Caddesi üzerindeki bir inşaatta, saat 10.30 sıralarında inşaat çalışmalarına devam eden işçiler, yangın kokusu aldı.

    Yangın kokusunu aldıktan sonra kendilerini dışarıya atan çalışanlar, dumanların yükseldiğini görerek itfaiye ekiplerine haber verdi.

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Çevre ilçelerden de görünen dumanlar panik yaşattı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın söndürme çalışmalarına başladı.

    İnşaatın bodrum katındaki ısı yalıtım malzemelerinin yandığı tespit edildi. İtfaiye ekipleri, yangını daha fazla büyümeden kısa sürede söndürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri ise yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

    Kağıthane'de inşaatta yangın çıktı ViDEO

    Kağıthane de inşaatta yangın çıktı, dumanlar gökyüzüne yükseldi #1

    Kağıthane de inşaatta yangın çıktı, dumanlar gökyüzüne yükseldi #2

    Kağıthane de inşaatta yangın çıktı, dumanlar gökyüzüne yükseldi #3

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