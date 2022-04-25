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- Kağıthane’de kadın sürücünün önünü kesti, tehditler savurdu
Kağıthane’de kadın sürücünün önünü kesti, tehditler savurdu
- 25.04.2022 - 10:14
- Güncelleme : 25.04.2022 - 10:40
İstanbul’un Kağıthane ilçesi Merkez Mahallesi’nde, geçtiğimiz günlerde saat 08.30 sıralarında seyir halinde olan Onur Ü. (29), trafikte yol verme yüzünden tartıştığı bir Özgür İpek D.‘nin kullandığı otomobilin önünü kesti.
Saldırgan şahıs, aracında 11 yaşındaki kız çocuğuyla birlikte olan kadının otomobiline yumruk ve tekmeler atarak tehditler savurdu.
Neye uğradığını şaşıran kadın ise karşılık vermeden aracın içinde beklemeye başladı.
Korku dolu anlar kamerada
Sinirlerine hakim olamayan saldırganı, kendi aracında bulunan başka bir kadın sakinleştirmeye çalıştı.
Bir süre sonra kadın, Onur Ü.’yü alarak kendi araçlarına geri bindirirken, çocuğuyla birlikte korku dolu anlar yaşayan kadın sürücü yoluna devam etti.
Kadının ve kızının yaşadığı korku dolu anlar ise kameraya yansıdı.
Kağıthane’de kadın sürücünün önünü kesti, tehditler savurdu VİDEO
Kağıthane polisi kıskıvrak yakaladı
Öte yandan olayın ardından Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Sadabad Polis Merkezi Amirliğine giden kadın, Onur Ü.’den şikayetçi oldu.
Şikayet üzerine harekete gelen polis ekipleri, yaptığı çalışmalar sonucunda Onur Ü.’yü Merkez Mahallesi’ndeki bir sokakta yakaladı.
Gözaltına alınarak emniyete götürülen Onur Ü.’ye, ifadesi alınarak “tehdit”, “hakaret” ve “mala zarar verme” suçlarından adli işlem yapıldı.
Serbest kaldı
Emniyette işlemleri tamamlanan Onur Ü., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
İHA'ya konuşan görgü tanıklarından biri, “Bayanın aracının önünü kesiyor. Aracı tekmeliyorlar. Gelip saldırıyor. Bayana dehşeti yaşatmış. Bizim duyduğumuz o. Polis gelmiş gözaltına alındığını duyduk. Önlem alınması gerekli.” dedi.