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Kağıthane’de kadın sürücünün önünü kesti, tehditler savurdu

Kağıthane’de kadın sürücünün önünü kesti, tehditler savurdu

Trafikte tartıştığı genç kadın ve çocuğunun olduğu otomobilin aniden önünü kesen saldırgan, araca tekme ve yumruklar atıp tehditler savurdu. Korku dolu o anlar kameraya yansıdı.