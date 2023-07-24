Kağıthane'de kadın yolcu köpeğiyle otobüse binmek istedi: Araçtan indirildi Yolcu otobüsüne köpeğiyle otobüse binmek isteyen kadın ve araç şoförü arasında tartışma çıktı. Olay, sürücünün kadını ve köpeğini otobüsten indirmesi ile son buldu.

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DHA

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Olay gündemdeki yerini korurken, köpek sahipleri yaşananlara aldırış etmeden evcil hayvanlarını her ortama sokmaya çalışıyor.

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Köpeğiyle otobüse binmek istedi

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde yaşanan bir olayda, İETT son durakta dün öğle saatlerinde Aybike Çağlar isimli kadın, köpeğini gezdirmek için dışarı çıktı.

Bir süre köpeğiyle yürüyen Çağlar havaların da sıcak olması nedeniyle evine özel halk otobüsüyle dönmek istedi.

İddialara göre, Gültepe-Şişli Hattında çalışan otobüse binmek isteyen Aybike Çağlara otobüs şoförü köpekle binemeyeceğini söyledi.

Şoför araçtan indirdi

Şoför ile tartışmaya başlayan kadın, köpeğinin ağızlığının olduğunu ve köpeğin herhangi bir engelinin olmadığını söyledi. Şoför ise köpekle binebilmesi için İETT Hareket Amirliğinden izin alması gerektiğini belirtti.

Bir süre daha otobüsün içinde devam eden tartışma şoförün kadını ve köpeğini otobüsten indirmesi ile son buldu.

O anlar kamerada

Tartışma anları ise köpeğin sahibi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Görüntülerde köpeğin sahibi, köpeğinin tasması ve ağızlığının olduğunu, şoförün ise köpekle binemeyeceklerini söylediği görülüyor.