Nakliyat kamyonetindeki cüzdanı ve telefonu çalan hırsız, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Bir anlık dalgınlık nedeniyle telefon ve parasını kaptıran sürücü, hırsızın yakalanmasını istiyor.

İstanbul Kağıthane Yeşilce Mahallesi'nde pazartesi saat 15.00 sıralarında İstanbul'dan İzmir'e evden eve eşya nakliyatı yapan sürücü, daireden eşyalar taşınırken bir anlık dalgınlıkla kamyonetin kapılarını açık bıraktı.

O sırada yoldan geçmekte olan bir kişi etrafı kontrol ederek koltukta bulunan içinde 4 bin 600 lira olan cüzdan ile cep telefonunu alarak olay yerinden uzaklaştı.

HIRSIZ GÜVENLİK KAMERASINDA

Hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, gündüz vakti kamyonete eşya taşınırken bir kişi aracın yanına geliyor. Ön koltuktaki telefon ve cüzdanı gören şüpheli, telefonla konuşuyormuş gibi yaparak etrafı kontrol ediyor.

Kağıthane'de kamyonetten hırsızlık yapıldı VİDEO



BİR AN ÖNCE YAKALANMASINI İSTİYOR

Etraftaki insanlara aldırış etmeden sakin bir şekilde kamyonetin kapısını açan şüpheli, içinde 4 bin 600 lira olan cüzdan ile 2 bin 500 liralık telefonu alarak uzaklaşıyor. Bir anlık dalgınlığı pahalıya mal olan kamyonet sürücüsü, hırsızın bir an önce yakalanmasını bekliyor.

















