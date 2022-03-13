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    Kağıthane'de karda kayan otomobil, yayalara çarptı

    Kar yağışı sonrası buzlanan yolda yokuş aşağı giderken kayan otomobil sokakta yürüyen vatandaşlara çarparken, karlı yolu açmaya çalışan bir iş makinesi de park halindeki otomobillere vurdu.
    • DHA
    • 13.03.2022 - 10:15
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    Kağıthane'de karda kayan otomobil, yayalara çarptı

     

    İstanbul'da, perşembe gününden bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı, dün akşamdan itibaren yoğunlaştı.

    Tüm şehirde etkili olan yağış nedeniyle sokakları kar kaplarken, buz tutan yollar sürücülere zorlu anlar yaşattı.

    Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde, buz tutan yolda yokuş aşağı ilerleyen otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak sokakta yürüyen vatandaşlara çarptı.

    KAZA ANLARI KAMERADA

    Otomobil, park halindeki bir araca çarparak durabildi. Kaza anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    YAYALAR KAÇIŞTI

    Görüntülerde, otomobilin sokakta ağır ağır ilerlerken, yokuş aşağı birden hızlandığı görülüyor. Virajı alırken kontrolden çıkan otomobil park halindeki bir başka otomobile çarparken, sokakta yürüyen bazı vatandaşlar kaçışmaya başlıyor.

    VURDUKTAN SONRA DURDU

    Yokuş aşağı kaymaya devam eden otomobil daha sonra park halindeki bir aracın yanında duran iki kişiye çarpıyor. Otomobil, bir bina önünde park eden araca vurduktan sonra durabiliyor.

    KAZA ANLARI KAMERADA

    Hamidiye Mahallesi'nde meydana gelen kazada ise, kar kaplayan sokakları temizlemek için yokuş aşağı inmeye çalışan iş makinesi, buzlu yolda kayarak park halindeki otomobillere çarptı. Araçlarda hasara neden olan kaza cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    İŞ MAKİNESİ KAYDI

    Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, iş makinesinin kayarak park halindeki otomobillere çarptığı görülüyor.

    Kağıthane de karda kayan otomobil, yayalara çarptı #1

    Kağıthane de karda kayan otomobil, yayalara çarptı #2

    Kağıthane de karda kayan otomobil, yayalara çarptı #3

    Kağıthane de karda kayan otomobil, yayalara çarptı #4


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