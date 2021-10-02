Kağıthane’de kargocuların kabusu motosikletli hırsız yakalandı

Kargo aracını takibe alan hırsız, bir adrese paket teslimi sırasında aracın kapısını açıp 8 adet paketi çalarak kaçtı. Hırsızlık anı kamerasına yansırken; evinde yakalanan şüpheli, gözaltına alındı.

İstanbul’un Kağıthane ilçesi Yeşilce Mahallesi’nde kargo çalışanı Mehmet Can O., bir adresin paketini teslim etmek için araçtan ayrılarak binaya girdi.

Bu sırada kargocuyu takibe alan motosikletli hırsız, araca yaklaşarak içinden 8 adet kargo paketini çaldı ve kaçtı.

Paketi teslim ettikten sonra aracının yanına giden Mehmet Can O., kargoların eksik olduğunu fark edince durumu polise bildirdi.

MOTOSİKLETİN MARKASINDAN YOLA ÇIKIP, HIRSIZI YAKALADILAR

Olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceledi.

Yapılan incelemelerde ekipler, hırsızın motosikletle kargo aracına yanaşarak paketleri çaldığını tespit etti.

Hırsızın kafasında kask olmasından dolayı kimlik belirlemede zorlanan ekipler, daha sonra kullanılan motosikletin markasını tespit etti. Motosikletin peşine düşen ekipler, aynı modelde İstanbul’da 55 adet olduğunu belirledi.

Ekipler motosiklet sahiplerini tek tek kontrol ederek hırsızlığın yapıldığı motosikletin Tülin Ş.’ye ait olduğunu ve hırsızlığı da eşi Mert T.’nin gerçekleştirdiğini tespit etti.

HIRSIZLIKTAN ÇOK SAYIDA KAYDI OLAN HIRSIZ, EVİNDE YAKALANDI

Mert T.’nin evi ve çevresindeki güvenlik kameralarını geriye dönük inceleyen ekipler, şahsı adım adım takibe aldı.

Hırsızlıktan çok sayıda kaydığı olduğu belirlenen Mert T., ekiplerin takibi sonucu Karagümrük Mahallesi’ndeki evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Polis merkezine götürülen hırsızın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.