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    Kağıthane'de kavgaya engel olmak isteyen zabıtalar dayak yedi

    Semt pazarı denetimi yapan zabıta memurları, trafikte yol verme nedeniyle tartışan sürücüleri ayırmak isterken darbedildi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • 28.10.2022 - 10:11
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    Kağıthane'de kavgaya engel olmak isteyen zabıtalar dayak yedi

    İstanbul’un Kağıthane ilçesi Sultan Selim Mahallesi Şahinler Caddesi'nde dün saat 13.30 sıralarında otomobiliyle seyir halinde iki sürücü, yol verme meselesi nedeniyle tartışmaya başladı.

    Otomobillerinden inenlerin de dahil olduğu tartışma, tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.

    Zabıta memurlarını darbetti

    Bu sırada semt pazarı denetimi yapan Kağıthane Belediyesi’nde görevli iki zabıta memuru, kavga eden tarafları ayırmak istedi.

    DHA'nın haberine göre kavga edenlerden bir grup, bu kez zabıta memurlarına saldırarak darbetti.

    Kafasına defalarca vurdu

    O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Görüntülerde, birkaç kişinin zabıta memurunu tuttuğu, kavgaya karışanlardan birinin de zabıta memurunun kafasına defalarca vurduğu görülüyor.

    Kağıthane de kavgaya engel olmak isteyen zabıtalar dayak yedi #1

    Kağıthane de kavgaya engel olmak isteyen zabıtalar dayak yedi #2

    Kağıthane de kavgaya engel olmak isteyen zabıtalar dayak yedi #3


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