Kağıthane’de kayan aracın çarptığı otomobil, 50 metre uçtu

Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari aracın çarptığı park halindeki bir otomobil, yaklaşık 50 metreden aşağıya uçtu. Korku dolu anlar kameralara yansıdı.

İstanbul’un Kağıthane ilçesi Merkez Mahallesi’nde yokuş aşağıya seyir halinde olan Görkem Göktaş idaresindeki 34 NE 6722 plakalı hafif ticari araç, yağış nedeniyle kayganlaşan direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç, park halinde olan Betül Önerli’nin 34 R 6367 plakalı otomobiline çarptı.

50 metre yükseklikten uçtu

Çarpmanın etkisiyle otomobil, telleri kırarak yaklaşık 50 metre yükseklikten bir iş yerinin bahçesine uçtu.

Kaza sonucu park halindeki Hüseyin Bayburtlu’nun sahibi olduğu 34 CSU 281 plakalı araç ve bir başka araç ile birlikte iş yerinin bahçesindeki seramikler zarar gördü.

Kağıthane’de otomobil 50 metreden aşağıya uçtu VİDEO

Korku dolu anlar

Dün saat 17.00 sıralarında yaşanan korku dolu anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı.

Gözyaşlarını tutamadı

Otomobilin kullanılamaz hale geldiği olayda, sahibi Betül Önerli olayın şokuyla bir süre gözyaşı döktü.

Kazadan yara almadan kurtulan hafif ticari araç sürücüsü Görkem Göktaş ise battaniyeye sarıldı.

Kazaya neden olan sürücü ve 3 araç sahibi emniyete çekildi

Polis ekiplerinin çalışmasının ardından kazaya neden olan Göktaş ve diğer 3 aracın sahibi emniyete götürüldü.

Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

“Araç olmasaydı direkt sürücüyle birlikte aşağıya uçacaktı”

Aracı zarar gören Volkan Dağ, “Biz bu apartmanda oturuyoruz bir anda sesi duyduk çıktık. Baktığımızda tellerin kırıldığını gördük. Beyaz araç yağmur yağdığı için kayganlaşan yolda duramamış. Zaten kaza sonrası birçok aracın da çıkamadığını fark ettik. Geldiğimizde neyse ki aracın içerisinde kimse yoktu. Bu araç olmasaydı, direkt sürücüyle birlikte aşağıya uçacaktı. Şimdilik 4 araç hasarlı durumda. Burası Yaklaşık 50 metre var. Ölü ve yaralı yok. Araçları görünce şaşırdık ve sinir krizi geçirdik.” dedi.

İHA’nın haberine göre polis kazayla ilgili inceleme başlattı.