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- Kağıthane'de kayan kamyonun devrilme anları kameralara yansıdı
Kağıthane'de kayan kamyonun devrilme anları kameralara yansıdı
Sabah saatlerinde yokuş yukarı çıkan bir kamyonet önce geri geri kaydı, ardından kaldırıma çarparak devrildi. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
- İHA
- 25.02.2021 - 13:11
- Güncelleme : 25.02.2021 - 13:42
Saat 10.00 sıralarında Kağıthane Çağlayan Mahallesi Bostan Sokak'ta, Suriye uyruklu Mahmud Al Halluf Al Neccar isimli bir vatandaş, ekmek yüklü kamyoneti ile yokuştan çıkmak istedi.
Yukarı çıkarken lastiklerin kayması üzerine sürücü panikledi.
HAKMİYETİ KAYBETTİ
Panikleyen sürücü, kamyoneti geri kaydırmaya başladı.
Kamyoneti kaydırırken aracın hakimiyetini kaybeden sürücü, kaldırıma çarparak kamyoneti devirdi.
Kağıthane'de kayan kamyonun devrilme anları kameralara yansıdı ViDEO
KAMERALARA YANSIDI
Devrilme anı güvenlik kameraların anbean yansıdı. Kayıt altına alınan kaza anında kamyonetin, yokuşu çıkacağı esnada devrildiği görüldü.
Çevredeki vatandaşların yardıma koşması ile birlikte araç içindeki iki kişi, aracın ön camı kırılarak çıkarıldı.