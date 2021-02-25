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Kağıthane'de kayan kamyonun devrilme anları kameralara yansıdı

Kağıthane'de kayan kamyonun devrilme anları kameralara yansıdı

Sabah saatlerinde yokuş yukarı çıkan bir kamyonet önce geri geri kaydı, ardından kaldırıma çarparak devrildi. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.