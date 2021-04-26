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Kağıthane’de kaza sonrası kasklı yumruklu kavga

Kağıthane’de kaza sonrası kasklı yumruklu kavga

Akaryakıt istasyonu çıkışında çarpışan motosiklet ve araç sürücüsü arasında kavga yaşandı. Kavgada sürücüler birbirlerine yumruk ve kask ile saldırdı.