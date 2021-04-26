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- Kağıthane’de kaza sonrası kasklı yumruklu kavga
Kağıthane’de kaza sonrası kasklı yumruklu kavga
Akaryakıt istasyonu çıkışında çarpışan motosiklet ve araç sürücüsü arasında kavga yaşandı. Kavgada sürücüler birbirlerine yumruk ve kask ile saldırdı.
- İHA
- 26.04.2021 - 09:57
- Güncelleme : 26.04.2021 - 10:19
İstanbul’un Kağıthane ilçesi Merkez Mahallesi Cendere Caddesi üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda giren motosikletli kurye, çıkış yapan araç sürücüsüyle çarpıştı.
Motosiklet sürücüsünün tepki göstermesi ile diğer sürücü aracından indi. İkili arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Küfürleşmenin ardında kurye, elindeki kask ile araç sürücüsüne saldırdı.
VATANDAŞLAR ARAYA GİRDİ
Kuryenin kafasına kask ile vurmasına sinirlenen sürücü, kuryeye yumruk attı.
Yumruklaşmaya başlayan ikiliyi, vatandaşlar araya girerek ayırdı.
KAMERALARA YANSIDI
Kavganın ardından şahıslar olay yerinden ayrıldı.
Yumruk ve kask ile kavga eden şahıslar birbirinden şikayetçi olmazken, olay anları anbean kameralara yansıdı.
Kağıthane’de kaza sonrası kasklı yumruklu kavga ViDEO