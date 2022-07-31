Kağıthane'de kemerli bıçaklı laf atma kavgası kamerada

Alkollü olduğu öğrenilen Köksal Y., sokaktan geçen genç kıza laf atınca ortalık karıştı. Bıçaklı ve kemerli kavga, kameraya da yansıdı.

Kağıthane’de, geçtiğimiz günlerde saat 00.20 sıralarında, alkollü olduğu öğrenilen Köksal Y. (31), yoldan geçen kıza laf atınca ortalık karıştı.

Genç kız olayı sevgilisi Bilal B.’ye anlatınca, Bilal B. ile arkadaşları Köksal Y.’yi sokak ortasında darbetti.

Bölgeden ayrıldıktan bir süre sonra yeniden gelen şahıslar, Köksal Y.’ye kemerlerle saldırdı.

İHA’nın haberine göre; Köksal Y., yanında bulunan bıçağı önüne gelene sallamaya başladı. Ortalık adeta savaş alanına döndü. Köksal Y. elindeki bıçakla Volkan B., Şerif D. ve Abdülaziz T. isimli şahısları bıçakla yaralayıp olay yerinden kaçtı.

Bacağından bıçaklandı, yardım bekledi

Bacağından bıçaklanan Abdülaziz T., sokaktaki markete ait dolabın arkasına oturarak yardım bekledi. Kavgaya karışanların kaçmasıyla, çevrede bulunanlar yaralıların yardımına koştu. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, çevrede bulunan hastanelere kaldırılıp tedavi altına alındı.

Adli kontrolle serbest bırakıldı

Olay yerinde güvenli kameralarını inceleyip, görgü tanıklarıyla konuşan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezine bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma Büro ekipleri, emniyette çeşitli suçlardan kaydı bulunan ve tehdit suçundan aranan Köksal Y.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şahsı, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 kişiyi bıçakla yaralayan Köksal Y., adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kağıthane'de kemerli bıçaklı laf atma kavgası VİDEO

“Polis yakaladı, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest kaldı”

Olaya şahitlik eden vatandaşlardan biri, yaşananları şu ifadeler ile anlattı:

“Bir arkadaşımız alkollü, bir kıza laf atıyor. Kızda arkadaşlarını çağırıyor. Oradan geliyorlar önce dövüp gidiyorlar. Daha sonra çocuğu bir daha dövmeye geliyorlar. O sırada çocuk eline aldığı bıçakla gelene gidene vuruyor. Bir arkadaşımız araya girerken yaralanıyor, diğer iki arkadaş kavgaya karışanlar. Polis yakaladı, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Bacağından yaralandılar, hayati tehlikeleri yok.”