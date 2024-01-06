Kağıthane'de kendisini dolandırmak isteyen şahsı yakalattı İstanbul Kağıthane'de yaşayan kadın, kendisini dolandırmaya çalışan kişiyi oyuna getirerek polise yakalattı.

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ensonhaber.com

Adınız suç örgütüne karıştı dediler. Evinizde uyuşturucu ve silah saklıyormuşsunuz. Altın ve para saklıyorsunu iddiası var dediler. Biz polisiz, gelip evinizi arayacağız dediler, inanmadı



İstanbul'un Kağıthane ilçesinde yaşayan Elif Cesim, kendisini dolandırmak isteyen şahsı oyuna getirdi ve yakalattı:

Getireceğini söylediği altınların resmini çekip yolladı

Altın yerine çantasına şarj aleti koydu. Daha inandırıcı olsun diye altınların ve paranın resmini çekerek yolladı:

Benimle konuşan adam, çantayı koyduğumu söyleyince bağlantı kopuyor sen eve git dedi. Size inanmıyorum, polis öyle bir şey yapmaz deyip çantayı aldım geldim.

Dolandırıcıyı oyaladı, polis suçüstü yakaladı

Dolandırıcılar yakasını bırakmadı. Hemen eve koştu ve polisi aradı. Polis dolandırıcıyı oyalamasını ve buluşma yeri ayarlamasını istedi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, dolandırıcıyı suçüstü yakaladı.