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Kağıthane’de, kendisini vuran şahsı silahla kovaladı

Kağıthane’de, kendisini vuran şahsı silahla kovaladı

Alacak verecek meselesi yüzünden kavga eden şahıslardan biri, silahı ile karşı tarafı yakaladı. Yaralanan şahıs, eline aldığı silahla kendisini vuranı kovaladı.