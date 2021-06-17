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- Kağıthane’de, kendisini vuran şahsı silahla kovaladı
Kağıthane’de, kendisini vuran şahsı silahla kovaladı
- İHA
- 17.06.2021 - 09:21
- Güncelleme : 17.06.2021 - 09:34
İstanbul’un Kağıthane ilçesi Sultan Selim Mahallesi Bozkır Sokak üzerinde, İ.B (24) ile M.Ş. arasında alacak verecek meselesinden tartışma yaşandı.
Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. İ.B. bir süre sonra iş yerine geçti.
M.Ş. de şahsın arkasından iş yerine girerek, yanındaki silahla ateş etmeye başladı.
İ.B. saldırı sonucu yaralanırken, M.Ş. olay yerinden kaçtı.
VATANDAŞLAR SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI
Bacağından vurulan İ.B, yanındaki tabancayı eline alarak kaçan M.Ş.’yi kovalamaya başladı.
İ.B.’yi çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.
İ.B., yaralı halde Kağıthane Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
M.Ş, kısa sürede kullandığı silahla yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından, çıkarıldığı makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kağıthane’de, kendisini vuran şahsı silahla kovaladı VİDEO
KAMERAYA YANSIDI
Yaşanan kavganın öncesi ve sonrası güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerde, şahısların bir iş yeri önünde birbirlerini itip kalktıkları anlar yer aldı.
M.Ş.’nin, içeriye girip ateş ederek B.İ.’yi yaraladıktan sonra kaçtığı, yaralı şahsın da kendini vuran şahsın arkasından iş yerinden çıktığı anlar görülüyor.