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    Kağıthane’de, kendisini vuran şahsı silahla kovaladı

    Alacak verecek meselesi yüzünden kavga eden şahıslardan biri, silahı ile karşı tarafı yakaladı. Yaralanan şahıs, eline aldığı silahla kendisini vuranı kovaladı.
    • İHA
    • 17.06.2021 - 09:21
    • Güncelleme : 17.06.2021 - 09:34
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    Kağıthane’de, kendisini vuran şahsı silahla kovaladı

    İstanbul’un Kağıthane ilçesi Sultan Selim Mahallesi Bozkır Sokak üzerinde, İ.B (24) ile M.Ş. arasında alacak verecek meselesinden tartışma yaşandı.

    Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. İ.B. bir süre sonra iş yerine geçti.

    M.Ş. de şahsın arkasından iş yerine girerek, yanındaki silahla ateş etmeye başladı.

    İ.B. saldırı sonucu yaralanırken, M.Ş. olay yerinden kaçtı.

    VATANDAŞLAR SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

    Bacağından vurulan İ.B, yanındaki tabancayı eline alarak kaçan M.Ş.’yi kovalamaya başladı.

    İ.B.’yi çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

    Kağıthane’de, kendisini vuran şahsı silahla kovaladı #1

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Olay yerine gelen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

    İ.B., yaralı halde Kağıthane Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    M.Ş, kısa sürede kullandığı silahla yakalanarak gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından, çıkarıldığı makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Kağıthane’de, kendisini vuran şahsı silahla kovaladı VİDEO

    KAMERAYA YANSIDI

    Yaşanan kavganın öncesi ve sonrası güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Görüntülerde, şahısların bir iş yeri önünde birbirlerini itip kalktıkları anlar yer aldı.

    M.Ş.’nin, içeriye girip ateş ederek B.İ.’yi yaraladıktan sonra kaçtığı, yaralı şahsın da kendini vuran şahsın arkasından iş yerinden çıktığı anlar görülüyor.

    Kağıthane’de, kendisini vuran şahsı silahla kovaladı #2

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